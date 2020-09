El PPCV pedirá en los ayuntamientos pruebas PCR para el personal educativo

La realización de pruebas PCR a todo el profesorado se ha erigido en el discurso central del PP valenciano en las últimas semanas al que también se ha sumado el sindicato educativo ANPE. Si el lunes la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, anunciaba que estaban estudiando emprender acciones legales contra las conselleries de Sanidad y Educación por negarse a hacer pruebas masivas a este colectivo, ayer insistía en su estrategia y adelantaba que los alcaldes y portavoces del PP de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana presentarán mociones para reclamar la realización de los test al personal de los centros docentes.

Bonig hizo estas declaraciones frente a la Conselleria de Sanidad junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, y el diputado del grupo popular en las Corts Juan Carlos Caballero.

La dirigente popular instó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a crear un comité de coordinación con los ayuntamientos valencianos: «Ya están surgiendo dudas y problemas y alguien tiene que contestarles. No nos creemos que entre los 330 altos cargos y asesores no haya cinco personas para atender a los ayuntamientos y no es normal que los alcaldes peregrinen llamando de teléfono en teléfono para que alguien les atienda y sin embargo nadie lo haga».

Ante el inminente inicio del curso escolar y debido a la incertidumbre de este nuevo contexto, el PPCV «cree indispensable que desde todas las Administraciones Públicas se haga efectivo el mandato constitucional de proteger la salud de nuestros ciudadanos con todas las medidas que estén al alcance de los poderes públicos».

Desde el PSPV, la portavoz socialista de Sanidad en las Corts, Carmen Martínez, respondió a Bonig que «hacer PCR indiscriminadas a toda la comunidad educativa no tiene ningún sentido» y recordó que la Conselleria de Sanidad ha consensuado un protocolo donde «está muy claro cuando se debe proceder a hacer estas pruebas». Martínez incidió en que la actuación del Consell «se guía por criterios científicos y sanitarios y no por simples ocurrencias políticas», en alusión a la petición de la presidenta del PPCV.

Mientras, la central sindical CSIF denunció la incorporación del personal docente a los centros sin que la Conselleria de Educación haya decidido realizarles test PCR de detección de la covid-19, y lamentó que, a escasos días del inicio de curso, todavía queden numerosas cuestiones de seguridad y de docencia que la Administración no ha resuelto.