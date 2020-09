Otro juzgado avala el confinamiento de Benigànim para evitar la propagación a otros municipios

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de València ha avalado el confinamiento de Benigànim provocado por el incremento de contagios de coronavirus, después de las modificaciones realizadas por la Conselleria de Sanidad en la resolución que concretaba las actividades que pueden o no realizar los vecinos. La decisión se adopta después de que el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de València denegara la autorización para confinar esta población de la Vall d'Albaida porque no se garantizaba el derecho de culto y no se facilitaban datos sobre fallecidos y hospitalizaciones en el municipio o en el área de salud.

La Fiscalía provincial de València ya había avalado el confinamiento de Benigànim acordado en la nueva resolución dictada por la Conselleria de Sanidad, basándose en el hecho de que sólo se limitanlos movimientos perimetralmente en el municipio, se admite la asistencia a iglesias pero con el aforo limitado a un tercio y para evitar la propagación de positivos a otros municipios como Bellús, Quatretonda, la Pobla del Duc y Alfarrasí, argumentos que ahora el Juzgado de lo contencioso-administrativo 5 hace suyos.

De esta manera, el juez sustituto del Juzgado de lo contencioso-administrativo 10 de València, Marcos Marco, da vía libre al "confinamiento perimetral del municipio, restringiendo la entrada y salida de personas del mismo, salvo en el caso de desplazamientos de entrada y salida justificados" por razones laborales, profesionales, empresariales, legales o sanitarias o de atención a personas mayores y discapacitados. Dentro del municipio se podrá circular aunque el juzgado señala que "se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles".

Desde la Conselleria de Sanidad aseguran que la nueva regulación ratificada "permite la asistencia a lugares de culto, con un tercio del aforo, garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 m y uso de mascarillas". El departamento que dirige Ana Barceló también destaca que tanto el auto judicial como el informe del Ministerio Fiscal "añade el respeto al principio de proporcionalidad, siendo las medidas adoptadas 'adecuadas al objeto pretendido y no constando la posibilidad de unas medidas menos gravosas o lesivas para la consecución del objetivo propuesto'".

