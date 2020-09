La demora para operarse se atasca en los cinco meses con los quirófanos a medio gas

Las consecuencias de un «parón» sanitario como el vivido en marzo a causa del coronavirus aún están por cuantificarse de forma global. Cinco meses después de los peores días de la pandemia, uno de los parámetros que dan una idea del frenazo es la lista de espera para operarse de algo no urgente en la sanidad valenciana. El tiempo medio para entrar a quirófano casi se duplicó de febrero a mayo a consecuencia del cierre de quirófanos.

Dos meses después, la situación no ha mejorado sensiblemente: la espera media sigue estancada en el umbral de los cinco meses, 147 días de espera media mientras los quirófanos de la pública aún están a medio gas por las disposiciones de la covid-19 y sin poder doblar turnos gracias al conocido autoconcierto, que paga a los equipos de quirófano las operaciones «extras» que se hacen fuera de jornada.

Siete meses en Cirugía Plástica



Así lo muestran los datos actualizados de lista de espera de la Conselleria de Sanidad con respecto al pasado mes de julio. La espera media roza los cinco meses pero hay especialidades en las que se llega a un retraso medio de siete meses completos como Cirugía Plástica o Cirugía Pediátrica con 214 y 210 días respectivamente. Así, al cierre del mes de julio, los pacientes pendientes de operarse de anginas tenían que esperar 174 días de media, los de fimosis, 198 días y para implantarse una prótesis de rodilla, otros 170 días de media.

Son algunas de la patologías que peor están a día de hoy y que, con respecto a mayo, han empeorado, pero también se ha podido acelerar algo y rebajar tiempo de espera en algunos problemas como hernias, con una reducción del tiempo de espera del 22 % hasta los 95 días o las intervenciones de vesícula que han pasado a tener una espera de 112 días a «solo» 82.

El parámetro que, sin embargo, se ha contenido ha sido el de los pacientes en lista, que no creció al mismo ritmo que los días de espera. Aplicando casi una «sanidad de guerra» y con los hospitales centrados en el coronavirus, no solo se aplazaron operaciones no urgentes sino que se postergaron pruebas médicas y visitas con los especialistas necesarias como paso previo para «entrar» en lista. Esta es parte de la explicación de que la lista bajara en 6.000 personas de mayo a junio, se operó algo de lista, se derivó a clínicas privadas pero el ritmo de entrada al sistema se contuvo. Al cierre de julio, vuelve a haber 60.532 personas esperando para operarse pero se ha reducido bastante el volumen de aquellos que llevaban entre 91 y 180 días de espera: de los 29.468 que había en mayo se ha pasado en julio a 13.414. Los de más de 180 días, sin embargo, han subido de 23.148 a 26.626. Por especialidades hay algunas que se han puesto las pilas en estos meses: la lista de espera para operarse de cataratas, por ejemplo ha bajado de una espera de 128 días a 115 y de 11.331 pacientes a 9.226 en espera.

En términos globales, sin embargo, no son buenas cifras y, por ahora, van a ser difícil de rebajar. Los hospitales valencianos intentaron reabrir cuanto antes los quirófanos una vez los pacientes de covid-19 dejaron de colapsar los centros, las camas e incluso las áreas quirúrgicas y las UCI. Sin embargo, el miedo a los rebrotes y las medidas impuestas para evitar que los hospitales puedan ser un foco de contagios, están dilatando esa vuelta a la normalidad. Según explican fuentes hospitalarias a este diario, han sido meses atípicos en los que se ha intentado «operar lo máximo» pese a estos inconvenientes y empezando, como recomendó la Conselleria de Sanidad, por los pacientes que llevaban más tiempo.

De esta forma también se reactivó el plan de choque, es decir, la estrategia de derivar pacientes a clínicas privadas cuando llevan tres meses de espera y su hospital no llega a tiempo de operarles.

Las derivaciones -que se mantienen al mismo ritmo que antes de la pandemia, según fuentes privadas- están ayudando también a esta lenta recuperación pero hay que tener en cuenta que, según cálculos de la conselleria, casi seis de cada diez pacientes a los que se les ofrece, rechaza operarse en la privada. El volumen de personas que está rechazando operarse ahora, tanto en un sistema como el otro, también parece haber subido por miedo al contagio.

Sin autoconcierto



En los hospitales valencianos no se ha puesto aún en marcha la segunda pata en la que se apoya normalmente para combatir el aumento de la lista de espera: el autoconcierto. Se trata de pagar a los equipos de cirugía de la pública por operar a pacientes en lista de espera fuera del horario habitual de mañanas. Actualmente no se ha recuperado esta forma de combatir la lista de espera ya que las jornadas de quirófano se han alargado y por la tarde se están haciendo operaciones que debían hacerse por la mañana para evitar concentración de pacientes y equipos a causa del coronavirus.

El verano, con las vacaciones de parte de la plantilla de por medio tampoco es una buena época para «recuperar» trabajo. Habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones y a que se retire la amenaza de grandes rebrotes de coronavirus para profundizar en el intento de vuelta a la normalidad.