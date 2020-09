La FVMP pide "altura de miras" para desbloquear el remanente municipal

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) pidió ayer a los grupos parlamentarios «altura de miras», tras el anuncio realizado desde el Gobierno que planteaba mantener congelado el decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos y el nuevo fondo municipal de 5.000 millones hasta que los partidos acuerden posibles modificaciones en el trámite en el Congreso.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expuso el pasado martes en la Cámara la alternativa planteada por su departamento como la «única posible» para financiar la recuperación a nivel municipal y permitir que los consistorios puedan gastar 5.000 millones de sus remanentes sin saltarse la Constitución ni la ley de Estabilidad de 2012.

Además, Montero recordó que los ayuntamientos estarán exentos de ajustarse a la regla de gasto en 2021, lo que ya podrán hacer este ejercicio y que, con ello, la medida «aliviará las finanzas municipales en un contexto de previsible caída de la recaudación».

Por ello, el presidente de la FVMP, el alcalde socialista de Elda, Rubén Alfaro, afirmó que desde la entidad «se insiste en la necesidad de crear un necesario espacio de confianza en el que los grupos se muestren flexibles para poder desbloquear el uso de los remanentes, lucha que las administraciones locales llevamos arrastrando desde la ley Montoro de 2012».

Además, la FVMP recordó que el acuerdo existente entre la Federación Española (FEMP) y el Gobierno «no obliga en ningún caso a los ayuntamientos a usar los remanentes», sino que permite «optar» entre el sistema de remanentes, el de uso del superávit o combinar ambas fórmulas.

«En definitiva, este acuerdo permite que las entidades locales reciban 5.000 millones adicionales, suspende la regla de gasto para 2020 y supone un ahorro en intereses», insistió.

Sin embargo, el acuerdo no convence ni al resto de grupos políticos del Congreso de los Diputados (todos, excepto el PSOE y Unidas Podemos, se han manifestado críticos) ni a los alcaldes no socialistas de las grandes ciudades, que se han aliado en contra de la iniciativa ministerial. Si no hay movimientos en los próximos días, esta podría ser rechazada en su trámite parlamentario.