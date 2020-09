Innovación rescata a la exalto cargo que Bravo señaló en el caso del desfibrilador

Verónica López, ex directora general de Justicia, será nombrada mañana nueva subsecretaria de la Conselleria de Innovación, en sustitución de Pepe Villar, quien deja el cargo tras serias discrepancias con la titular de este departamento, Carolina Pasqual. El relevo, que se sustanciará mañana en el pleno del Consell, tiene enjundia ya que López fue la persona señalada en su día por la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, como responsable de fallo del desfibrilador en la Ciudad de la Justicia y la muerte de un hombre.

En una comparecencia en las Corts, la titular de Justicia señaló a su exalto cargo por no haber atendido las denuncias previas de los ciudadanos que llegaban a complejo judicial alertando de las deficiencias. La investigación constató que la empresa encargada del mantenimiento instaló unas pilas inadecuadas en el aparato y el caso dio lugar a una investigación interna, aunque finalmente no hubo responsabilidad ya que el informe forense determinó que no hubo relación entre la muerte y el fallo del desfibrilador.

En alquel momento, Verónica Lopez, ya no era directora general, aunque las relaciones se agrietaron aún más. Bravo había prescindido meses antes de la exdiputada del PSPV por la provincia de Alicante y ex concejala de Altea y sustituida por Bárbara López, quien tampoco está ya en el cargo. Esta dirección general sigue vacante, aunque no está previsto que se cubra esta semana.

López sustituye a Pepe Villar, pieza clave en la díficil arquitectura de una conselleria de nueva creación cuya puesta en marcha ha estado plagada de obstáculos. La marcha de Villar, quien ya había ejercido el cargo de subsecretario de Educación en la pasada legislatura, está vinculada a la del secretario general administrativo Enric Roig, su mano derecha en el departamento. Ambos eran muy valorados en el ámbito de la Administración valenciana donde habían ocupado diversos puestos. Según ha podido saber este diario, Pasqual y Villar se distanciaron al negarse éste último de firmar el cese del secretario general administrativo. Villar presentó su dimisión a finales de julio ante Presidencia, pero su cese se hará efectivo mañana.