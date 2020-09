Buñol teme tener más contagios de los oficiales por los retrasos en los test PCR

Los datos sobre el avance de la pandemia del coronavirus en Buñol no son buenos y podrían ser peores. En los últimos tres días, la ciudad ha sumado 19 contagios y la Conselleria de Sanitat acaba de confirmar en Buñol el mayor rebrote del día de toda la Comunitat Valenciana con 11 casos. El ayuntamiento teme que los datos que ha facilitado la conselleria vayan a más como consecuencia de los retrasos del Hospital de Manises en comunicar los resultados de los test PCR que se están realizando a los pacientes sospechosos de coronavirus.

No es la primera vez que alguna de las empresas de esta localidad ha sufrido un rebrote. Hace semanas se registraron otros dos de 6 y 10 casos. La mayoría de los positivos en aquella ocasiones fueron trabajadores no residentes en el municipio. A primera hora de la tarde, fuentes próximas a la conselleria adelantaron que el foco podría estar en la cementera de Buñol. Sin embargo, desde la empresa propietaria aseguraron no tener constancia de ningún brote en sus instalaciones.

Sin embargo, más allá de los brotes laborales, la preocupación de la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa, radica en la posibilidad de que los casos positivos detectados hasta ahora por la Conselleria de Sanitat entre los vecinos de la localidad estén muy por debajo de los reales.

Según informan desde el Ayuntamiento de Buñol, la cifra oficial de positivos depende de los resultados que envía el Hospital de Manises, el de referencia para el área de Salud de Buñol, y que en algunos casos se están retrasando hasta cinco días. Estos retrasos dificultan la capacidad de controlar rápidamente los posibles focos o casos positivos y hacen que el rastreo de posibles nuevos contagiados se aplace hasta comprobar si la sospecha de positivo es real o no.

La alcaldesa de Buñol insiste en que los responsables del centro de salud de la localidad están "haciendo todo lo posible y más" pero matiza que el problema es que la gente tarda hasta cinco días en "saber si realmente es positiva o no, y si está contagiada". Cuanto más tarda en llegar la confirmación, más difícil es encapsular el caso, aislarlo y empezar a comprobar sus contactos en los últimos días para rastrear posibles vectores de contagio.

