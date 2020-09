El positivo de una maestra deja en el aire el inicio del curso en un colegio de Tavernes

t. á. c.

El colegio Alfàndec de Tavernes de la Valldigna. t. á. c.

Una maestra del colegio público Alfàndec de Tavernes de la Valldigna conocía ayer que había dado positivo por coronavirus. Según pudo saber este periódico, la docente no presentaba ningún tipo de síntoma y se sometió al test por una cuestión protocolaria.

De manera inmediata, la dirección del centro educativo, que es el más grande del municipio, lo puso en conocimiento de las autoridades sanitarias. También se avisó a aquellas compañeras que durante los días 1 y 2 de septiembre, jornadas en las que empezaron a trabajar los docentes para preparar el inicio de curso, habían tratado de una forma más estrecha con ella para que se quedaran en casa y no acudieran al centro hasta nueva orden.

Desde la Conselleria de Sanitat informaron a este periódico de que tras el positivo se activó «el protocolo habitual» establecido para los puestos de trabajo, que es el aislamiento de la persona afectada y también de las que más cerca habían estado estos días. Todas ellas, por tanto, quedarán en cuarentena hasta conocer si han resultado contagiadas. Desde el departamento que dirige Ana Barceló no aclararon si serán solo estas compañeras las que tendrán que someterse a las pruebas o si se realizará a todo el claustro.

El trabajo se centra ahora en trazar la red de contactos de la persona que dio positivo. Durante el día de hoy, el centro retomará su actividad habitual, sin alumnado y con los docentes que no se encuentran en cuarentena preparando el inicio las clases.

Al tratarse de un puesto de trabajo en un lugar tan sensible como un colegio, en el que está previsto que el próximo lunes, es decir, dentro de tres días, lleguen los alumnos para iniciar el curso, no tardó en instalarse la incertidumbre entre las familias sobre si se mantiene el calendario previsto y si el lunes habrá o no clase.

Desde el Ampa no disponían ayer de ninguna información al respecto y, como el propio claustro, están a la espera de los movimientos que realicen tanto Sanidad como Educación. Durante el día de ayer el centro no cerró y en su interior se siguió trabajando con cierta normalidad, aunque, por precaución, no se permitió la entrada de las familias.



Estudiar todas las variables



Fuentes consultadas por Levante-EMV, señalan que antes de tomar una decisión sobre si se aplaza el inicio de la actidivad docente en este colegio concreto hay que estudiar diferentes variables y debe ser Sanidad quien ofrezcatoda la información sobre cómo proceder.

En primer lugar, la más importante, evaluar el alcance de los contagios dentro del centro. En este sentido, remarcan que es distinto que solo haya una persona con el virus a que los contagios se extiendan a otras. En todo caso, lo que sí que está garantizada es la sustitución de la maestra que ha dado positivo y del resto de docentes que estarán varios días en cuarentena. Porque lo que es cierto es que si el lunes hay clase, varios cursos podrían no tener maestra o masetro, dependiendo de si la conselleria ha nombradoya o no el reemplazo.



Desinfección y prudencia

Desde el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, su alcalde, Sergi González, señaló que los servicios municipales de limpieza procedieron ayer a realizar una desinfección del edificio del Alfàndec, especialmente en aquellas zonas en las que la profesora contagiada estuvo trabajando, donde se actuará más a conciencia.

En el municipio se impuso el silencio y la prudencia. Ni desde el centro ni desde el propio ayuntamiento quisieron decir ninguna palabra más de la cuenta por miedo a poner en jaque a toda la comunidad educativa en una cuestión que, como remarcaba un miembro del Gobierno local, es «tan sensible» y más cuando se está a apenas tres días del regreso a las aulas de los más pequeños y no se sabe si podrán hacerlo.

De momento, el mensaje que se traslada desde el entorno del colegio es que «estamos en manos de la Conselleria de Sanitat», algo que también apuntaba el alcalde, Sergi González, ya que, como no puede ser de otra forma, será este organismo el que dicte cómo se debe actuar.

En la página web del centro se puede consultar el protocolo que han preparado para las entradas y salidas, que serán escalonadas en función de los niveles, así como las medidas higiéncias a las que tendrán que someterse los niños y las niñas una vez se encuentren ya en el interior del edificio.