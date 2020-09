El tiempo en Valencia está ya a punto de cambiar. Mañana lunes 7 de septiembre, primer día de la 'vuelta al cole', no sólo se esperan lluvias y posibles tormentas, sino también una significativa bajada de las temperaturas. De hecho, la capital del Túria no llegará ni siquiera a los 25 grados de máxima, según la previsión elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las lluvias y tormentas que pueden producirse en Valencia a partir de mañana lunes están originadas por la llegada de una DANA (también comúnmente conocida como gota fría) que se situará, en principio, entre la costa y las islas Baleares, siendo éstas las más afectadas por las precipitaciones, que empezarían esta próxima madrugada y podrían tener carácter muy fuerte. No obstante, la depresión aislada en altura suele tener un movimiento errático y, en caso de desplazarse más hacia la península, podría golpear la Comunitat Valenciana, donde la Aemet no descarta que se produzcan lluvias y tormentas durante los próximos días.





El tiempo en Valencia, al detalle

El tiempo en Valencia anuncia lluvia por una gota fría a partir de mañana lunes, 7 de septiembre. Foto: F. Calabuig

Con la gota fría o DANA centrada sobre la vertical del mar Balear, atención a los próximos días al archipiélago y al noreste peninsular. Lloverá con bastante fuerza en algunas zonas.



Es posible que se forme algún sistema convectivo o tormentas muy organizadas en el Mediterráneo pic.twitter.com/UKQKPNMiFL — Climatología UA (@climatologia_ua) September 6, 2020

El tiempo en Valencia ciudad los tres próximos días

El tiempo en Valencia ciudad para mañana lunes 7 de septiembre, según la Aemet.

El tiempo en Valencia para mañanaanuncia, en líneas generales, "intervalos nubosos" que irán abriéndose en "claros por la tarde". En el litoral, "probabilidad dey que no se descartan en el interior". Lasbajarán "en la mitad norte", mientras quede manera "notable en el interior".Al día siguiente, el, la situación será similar en la provincia, con "intervalos nubosos que serán más abundantes por la tarde". En el litoral, de nuevo, "probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta , sobre todo a últimas horas de la jornada, sin descartarlas en zonas interiores próximas a la costa". Lasmínimas bajarán un poco más mientras que las máximas subirán ligeramente.Ella DANA comenzará a remitir y las precipitaciones empezarán a alejarse, aunque es posible que sea la jornada en la que más afecten a la provincia de Castelló si lase desplaza como los meteorólogos creen que lo hará.para el miércoles 9 de septiembre prevé de nuevo "intervalos nubosos con, sin descartarlas en el interior". Lasmínimas irán "en ascenso en el tercio norte" de la provincia y las máximas subirán "en el interior de la mitad sur".ciudad estará marcado en las próximas jornadas por las nubes y las. En principio, la previsión meteorológica de la Aemet no apuesta por precipitaciones de carácter fuerte en la ciudad, sino porque, sobre todo mañana por la mañana, podrían ser persistentes y prolongarse al menos hasta el mediodía. Por la tarde se abrirán grandes claros e, aunque ésta volverá a crecer conforme se acerque la noche.Al día siguiente,, la amenaza de agua se disipará un poco más. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una posibilidad del 45 % en las horas vespertinas y nocturnas. Ella situación se repetirá por la mañana mientras que por la tarde comenzará a asomar el sol con algo más de fuerza.