Los populares acusan a la Generalitat de no ejecutar el pacto de reconstrucción

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, criticó ayer que desde que se firmó hace exactamente un mes el pacto de reconstrucción de la Comunitat Valenciana en las Corts el Consell de Ximo Puig «no ha adoptado ni una sola medida para paliar el sufrimiento de valencianos, castellonenses y alicantinos». Así lo indicó en un vídeo difundido en redes sociales en el que recordó que el PP firmó ese pacto «dejando atrás los intereses personales y políticos y pensando en los valencianos en un momento crítico» que hacía necesario «unir fuerzas para salvaguardar los intereses generales y resolver los múltiples problemas» de los ciudadanos. No obstante, lamentó que «un mes después el Gobierno del Botànic no ha adoptado ni una sola medida» para afrontar esos problemas. A su juicio, este ha sido «un mes para colocar a más enchufados, a más cargos políticos».

El síndic del grupo parlamentario socialista en las Corts, Manolo Mata, tildó de «triste» que Isabel Bonig y el PP «firmen documentos sin leerlos y no se informen sobre lo que pasa en la Comunitat porque, de lo contrario, sabrían que el gobierno de Puig está cumpliendo escrupulosamente el Pacto de Reconstrucción firmado por los grupos parlamentarios». Mata puso como ejemplo las medidas adoptadas para el inicio del curso escolar.