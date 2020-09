El PP utiliza la mala gestión sanitaria de Ayuso en Madrid para cargar contra el Consell

El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Corts ha utilizado las carencias de un centro de salud de Madrid para criticar la gestión sanitaria de la pandemia del Consell presidido por Ximo Puig. En una réplica parlamentaria a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el diputado aludió a una supuesta falta de médicos en un centro de salud de Alicante con un cartel que denuncia que el 31 de agosto faltaban 9 de los 16 facultativos.

Sin embargo, el centro de salud del cártel está en la calle Alicante de Fuenlabrada. Zaplana admitió ayer «el error de principiante» y el PSPV lamentó «el ridículo» de la denuncia. La Asociación Madrileña de Enfermería Independiente ha agradecido a los populares valencianos y a Zaplana que hayan trasladado «hasta la Comunitat Valenciana las denuncias sobre las nefastas consecuencias de sus amigos Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) e Ignacio Aguado (vicepresidente madrileño)».

El cartel al que recurrió Zaplana forma parte de una protesta que vienen realizando desde hace algunas semanas los trabajadores del centro de salud «Alicante» de Fuenlabrada. Los profesionales indican cada día el trabajo que han realizado para luchar contra la pandemia y las carencias de personal que sufren. El cartel se encuentra en la puerta de acceso a las instalaciones y ha tenido una amplia repercusión en las redes sociales. Varios usuarios de las redes sociales han recriminado al político valenciano que utilice un ejemplo de Madrid como si fuera un centro de Alicante y le han recordado que el gobierno autonómico madrileño está en manos del PP y de Ciudadanos.

En su intervención en el Parlamento valenciano, José Juan Zaplana reprochó a la consellera Ana Barceló la situación de los centros de atención primaria y el retraso de las pruebas PCR. Zaplana mostró una fotografía del cartel y dijo: «Mire consellera, ¿sabe usted como está la primaria? Esto es un centro de salud de Alicante. Todos los días ponen lo que están haciendo para que la gente lo sepa. Y el 31 de agosto dicen: 'Faltan nueve médicos de dieciséis. Estamos haciendo todo lo posible para atenderles. Disculpen las molestias. Centro de salud de Alicante'». El diputado insiste en su réplica en que «eso es lo que está pasando en los centros de salud. La primaria está desbordada».

José Juan Zaplana admitió ayer su equivocación. «Ha sido un error. Tengo cinco o seis casos de centros de salud de la Comunitat Valenciana que están en la misma situación. Este me llegó como si fuera un centro de Alicante, pero no es así. Fue un error de principiante. Tengo el mismo documento del centro de salud Fernando el Católico de Castelló», insistió.

Falta de lealtad

La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista en las Corts, Carmen Martínez, lamentó que el PP «no se cansa de hacer el ridículo y cada vez que esto pasa ponen más en evidencia que allá donde gobiernan no hay gestión sino caos». La diputada socialista criticó la «falta de rigor y de lealtad que muestran cada día los populares porque su estilo de oposición es practicar una política destructiva sin escrúpulos, con informaciones sin contrastar con el único objetivo de generar alarma». «En momentos tan difíciles como los que estamos viendo vemos la oposición que tenemos que no solo no trabajan ni arriman el hombro para salir lo mejor posible de esta situación sino que utilizan cualquier información para hacer daño», señaló.

Para Martínez, «estos son los problemas de hacer el populismo epidemiológico que practica últimamente el PP: lo único que le importa son los titulares y se le vuelven en contra una y otra vez». «Ahora los populares valencianos hacen oposición al PP de la Comunidad de Madrid desde las Corts y ponen en evidencia la mala gestión de Díaz Ayuso», ironizó la responsable socialista. En este sentido, señaló que «el PP está muy desesperado intentando sacar los puntos rojos a la gestión del gobierno de Ximo Puig pero no tienen donde rascar y acaban poniendo en evidencia la mala gestión de sus propios gobiernos como el de Madrid».