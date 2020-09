Puig y Cantó se reúnen para abodar la negociación de los presupuestos de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene previsto verse hoy con el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, para hablar de la negociación de los presupuestos autonómicos de 2021. El propio Cantó ha revelado esta mañana que tenía previsto verse próximamente con el jefe del Consell para abordar las futuras cuentas públicas sobre la base de los pactos de reconstrucción respaldados en las Corts por todos los grupos parlamentarios excepto Vox.

Cantó ha subrayado la disposición de su partido para extender este contexto a los próximos presupuestos al entender que se trata de una situación excepcional y hay que aprovechar el acuerdo "histórico en las Corts". La disposición de Ximo Puig de sacar adelante unos presupuestos de unidad y basado en los acuerdos de reconstrucción ha despertado recelos entre sus socios de Gobierno, Compromís y Unides Podemos, que defienden unas cuentas públicas de "esencia botánica" y acordada en el seno del Consell.

A preguntas de los periodistas, Cantó ha dicho que no tenía previsto reunirse con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ni con ningún responsable de Unides Podemos, ya que su "interlocutor" es el presidente de la Generalitat. "El acuerdo de reconstrucción no puede quedarse en papel mojado. Creemos que es la mejor plantilla para elaborar los presupuestos", ha indicado Cantó. Y ha añadido que lo fundamental es no subir los impuestos y permitir la colaboración público-privada.

Por otro lado, Cantó ha descartado revisar los pactos con el PP en Alicante ya que considera que "no es el momento". Para el portavoz de Ciudadanos lo importante es ahora garantizar la gobernabilidad.

Cantó ha comparecido esta mañana junto al diputado Carlos Gracia para valorar el inicio del nuevo curso escolar. Ha afeado a Puig que esté más preocupado por blindarse orgánicamente que de blindar la educación y la sanidad en alusión a los últimos nombramientos de altos cargos.