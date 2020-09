Los alcaldes optan por visitas sin niños para dar por inauguradas las clases

Varios alcaldes y alcaldesas se municipios de la C. Valenciana optaron ayer por visitar colegios de sus ciudades e inaugurar el curso escolar en un momento del día en que no había niños. Asimismo, el conseller Vicent Marzà tampoco acudió a ningún centro, lo hizo la semana pasada, sin alumnado.

Sin embargo, la visita del alcalde Joan Ribó junto a la vicealcaldesa Sandra Gómez y el vicealcalde Sergi Campillo, a los tres colegios municipales de València suscitó un aluvión de críticas de PP y Ciudadanos. La oposición denunció que incumplieron el protocolo anti-covid impuesto por la Conselleria de Educación para garantizar la salud de los pequeños y los profesores. Las personalidades ya citadas, más las concejalas Maite Ibáñez y Luisa Notario visitaron el CM Benimaclet, el CM Professor Santiago Grisolía y el CM Fernando de los Ríos. Mª José Catalá, portavoz del PP, lamentó que el alcalde y sus concejales «no hayan tenido una actitud ejemplar cuando miles de madres y padres están siendo totalmente respetuosos con la normativa sanitaria». Por su parte, Fernando Giner de Ciudadanos denunció que Ribó «se saltó el protocolo» por «hacerse una foto». En cambio, Maite Ibáñez, la regidora de Educación socialista, señaló que no había «ninguna normativa» que impidiera la visita. De hecho, dijo: «El personal docente nos ha agradecido el apoyo recibido y hemos comprobado 'in situ'» la operativa contra el virus. «Hemos estado en espacios vacíos, sin niños, en una visita rápida y nos han tomado la temperatura además de lavarnos con los geles y cumplir el resto de medidas preventivas», acabó.