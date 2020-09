Compromís ve los pactos de reconstrucción como un "complemento" de los presupuestos

El desencuentro entre el PSPV y Compromís sobre la elaboración de los presupuestos de la Generalitat de 2021 vivió ayer un nuevo episodio en las Corts a cuenta de si las próximas cuentas deben o no basarse en los pactos de reconstrucción firmados en agosto por todos los grupos parlamentarios excepto Vox y sumar desde el inicio a Ciudadanos y PP o bien seguir el procedimiento habitual de pactarse en el seno del Consell y, ya en sede parlamentaria incorporar enmiendas de la oposición. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, desea unos presupuestos de unidad con diálogo con la oposición desde el principio y que estén basados en los pactos de las Corts. Como consecuencia de esta voluntad de diálogo Puig vio ayer en el Palau con el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, un encuentro que ha despertado los recelos de su socio de gobierno, principalmente de Compromís.

Tras la junta de portavoces celebrada esta mañana en las Corts, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, se ha apartado claramente de la línea marcada de Puig y ha asegurado que la base de los próximos presupuestos debe ser el acuerdo del Botànic mientras que ha rebajado a la categoría de "complemento" las medidas pactadas en sede parlamentaria ya que, ha dicho, algunas pueden quedar incluso "desfasadas" y lo no es un acuerdo de legislatura del Botànic II suscrito entre PSPV, Compromís y Unides Podemos.

Mata pide altura de miras

Por su parte, el portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha descartado que el encuentro entre Puig y Cantó sea "un pacto secreto, abierto y cerrado" entre el PSPV y Cs en torno a los presupuestos de 2021 y ha instado a no hacer "lecturas viejas, sospechosas y paranoicas de lo que es una relación normalizada".

En declaraciones a los medios, el socialista ha insistido en que las cuentas del año lógicamente serán resultado de un acuedo del Botànic, pero deben ajustarse a lo marcado por el pacto de reconstrucción firmado por todos los grupos menos Vox y, a partir de ahí, "buscar aliados" porque en el momento actual "hace falta generosidad y altura de miras".

"Cuando Carlos Mazón --presidente de la Diputación de Alicante-- se va a comer con Mónica Oltra yo no le digo que por qué no me invitan a mí", ha indicado Mata, que ha reiterado que hay una fuerza dispuesta a apoyar el presupuesto del Botànic: "No puedes decirle a la gente que se sumó al pacto de reconstrucción que se queden fuera de la evolución y concreción económica de ese pacto", ha manifestado.