València baraja alojar en hoteles a contagiados que no puedan aislarse

El Ayuntamiento de València estudia la posibilidad de que algunos contagiados por coronavirus, por ejemplo, asintomáticos, puedan pasar su cuarentena en hoteles u hostales. Esta posibilidad se puso sobre la mesa en la reunión del viernes del Gabinete de Crisis del Centro de Coordinación Operativa de ámbito local (Cecopal) de València, que ha sido activado en las últimas semanas para frenar la expansión de la covid-19 en la capital valenciana y en el área metropolitana.

En la citada reunión, intervinieron los concejales de Policía Local Aarón Cano; la concejala de Ciclo Integral del Agua Elisa Valía y la concejala de Educación Maite Ibáñez, además de técnicos de protección ciudadana y servicios sociales, entre otros departamentos.

Tal como informó la también teniente de alcalde Elisa Valía a Levante-EMV, uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa es «cómo abordar aquellos casos de valencianos que se contagian por coronavirus pero no pueden pasar la cuarentena en sus domicilios». Por ejemplo, ¿qué ocurre si un joven que vive con sus padres y que comparte habitación con sus hermanos se contagia? ¿Qué ocurre si no hay en su hogar una habitación disponible para confinarse? Pues entre otras opciones, en la reunión del Cecopal se abordó la posibilidad de que algunos contagiados «puedan pasar la cuarentena en un hotel porque entre otras cosas sería más barato que hospitalizarlos». Todos los munícipes reunidos en el Comité de Crisis mostraron su preocupación por el aumento de los casos en la ciudad. Pero además, «gracias al análisis de los restos de coronavirus en las aguas residuales de los diferentes barrios de València, que venimos desarrollando desde hace meses, también percibimos que hay barrios más vulnerables que otros», indica Valía.

En ciertos entornos urbanos más deprimidos existen más posibilidades de propagación del virus por una serie de factores sociales, económicos y demográficos. Porque los pisos son más pequeños, hay menos zonas verdes y el parque inmobiliario es más antiguo. En estos contextos abundan los casos de coronavirus en personas que no pueden pasar el confinamiento en el seno de su núcleo familiar. Y alojarlos en hoteles sería una opción.

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano señalaba al término del Cecopal que el gobierno municipal «trabaja para mejorar o crear una nueva estructura para aquellas personas que no puedan guardar el confinamiento en sus hogares para darle satisfacción y salida a esa necesidad». En definitiva, «queremos anticiparnos al virus, con toda la operativa municipal para afrontar los problemas que la ciudadanía tenga». Por último, la concejala de Bienestar Social Isabel Lozano señaló a este periódico que dónde alojar a las personas contagiadas que no pueden pasar la cuarentena en sus casas, ha sido «una de las grandes batallas» entre la Conselleria de Igualdad y la de Sanitat durante el estado de alarma. «Hemos tenido casos de covid-19 en familias en situación de vulnerabilidad y se tuvieron que habilitar los centros de acogida de Bétera o Paterna, para que estas personas pudieran pasar allí las cuarentenas ya que hay que asegurarles la mejor atención y asimismo mantener el control sobre los casos», subrayó. Eso sí, «los servicios sociales no tenemos capacidad sanitaria para atender el problema y necesitamos una solución global», remarcó.