El colegio de Rafelbunyol agradece la respuesta sin alarmismos de los padres

La directora del CEIP Els Germanells de Rafelbunyol, Ruth Arroyo, resaltó ayer la respuesta «sin alarmismos» de los padres de los compañeros de una alumna de un grupo estable de Primaria que ha dado positivo por la covid-19 y que ha obligado a confinar a todo el grupo y hacerles pruebas PCR. Arroyo detalló que la niña contagiada inició el lunes el curso con el resto de alumnos pero «no presentó síntomas» en el centro y fue por la tarde cuando se sintió mal y sus padres la llevaron a urgencias y se confirmó su positivo.

«El martes por la mañana me llamaron desde el centro de salud indicándome que había salido un caso positivo y se tenía que poner en marcha el protocolo de Sanidad», aclaró la docente. Arroyo llamó a todas las familias del aula para informarles del caso y de que «se iba a proceder al confinamiento de toda el aula y de la profesora» y al día siguiente se les hizo a todos las pruebas PCR y ahora «estamos a la espera de los resultados y esperemos que sean negativos y no positivos». «Es un grupo burbuja de Primaria, que lleva mascarilla también en el aula», explicó, y detalló que «el primer día de clase, el caso no presentó síntomas en el centro», donde toman la temperatura por la mañana a la entrada.