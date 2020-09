"> Domus Vi: "Mantendría a mi propio padre en el centro a pesar de las imágenes"

La residencia Jardines de Llíria, gestionada por la empresa Domus Vi, está en el epicentro de una tormenta mediática. Las duras imágenes filtradas por una limpiadora de la residencia en las que se veía a ancianos maltratados, desatendidos, atados a una silla con con llagas, desnudos o comiendo solos a pesar de que no pueden valerse por sí mismos han supuesto un huracán de peticiones de familias para sacar a sus allegados del centro.

Nos atiende José Luis Roselló, director general de operaciones de DomusVi, para dar explicaciones sobre la gestión de varias de las residencias que tiene esta empresa en la Comunitat. Una de ellas es la de Alcoi, donde murieron más de la mitad de las personas internas (74 fallecimientos) durante la fase más dura de la pandemia. En la puerta del centro de Llíria hay una sábana blanca con un arcoíris pintado a mano que reza "Todo saldrá bien". O no.



Roselló aparece impoluto, con traje de marca, zapatos relucientes y mascarilla (más otra en el bolsillo de la chaqueta por si acaso). Nos sentamos a la sombra en uno de los jardines de la residencia. En la entrevista le acompañan varias trabajadoras, también en el blanco de las críticas, aunque ya sacaron un comunicado defendiendo su labor. El que hablará en todo momento será el propio José Luis.



Las imágenes filtradas no mienten, pero el director general de Operaciones de DomusVi criticó su difusión "fuera de contexto", al tiempo que declaró que lamentaban y condenaban profundamente el contenido filtrado y están iniciando una investigación interna en la propia empresa. "Estas imágenes, que son muy duras, están totalmente descontextualizadas porque no se ve ni el antes ni el después. Es evidente que si una persona sufre una caída y alguien la observa, le tiene que prestar auxilio inmediato, es del todo inconcebible que no sea así."



Roselló criticó que las imágenes se hayan filtrado "de manera irregular" porque vulneran la privacidad de los internos, además, aseguró que "la gran mayoría de las familias están renovando su confianza en nosotros", a pesar de las imágenes de familiares protestando en la puerta del centro para sacar a sus padres y madres de allí. Pese a las duras escenas que se muestran en el vídeo, de ancianos desatendidos y en condiciones deplorables, Roselló reiteró que "por supuesto" mantendría a su propio padre en este centro y "mantendría la confianza en los cuidados que le están prestando porque no puede ser de otra manera".

Buena gestión

En todo momento, Roselló defendió a los trabajadores "que se dejan la piel y están día a día haciendo todo lo posible por cuidar de estas personas". Preguntado por la residencia de Alcoi, donde perdieron la vida más de la mitad de los internos (74 personas) en la fase más dura de la pandemia, Roselló no dudó en respaldar a los empleados, evitando cualquier autocrítica. "El trabajo del equipo profesional ante esa situación dificilísima que sufrieron fue espectacular, hicieron todo lo humanamente posible y realmente estamos orgullosos de cómo ha trabajado ese equipo en una situación complicadísima".



Según reveló una investigación de Infolibre, la empresa matriz de Domus Vi es Intermediate Capital Group, un fondo de inversión con sede en Londres que habría creado una estructura societaria opaca formada por más de una veintena de empresas, la mayoría sin trabajadores y creadas de forma que les permita ahorrarse impuestos. Esta red acaba en la isla de Jersey, un paraíso fiscal y con una tasa de impuesto de sociedades del 0 %. Preguntado por este diario, Roselló negó tajante que esta estructura exista, a pesar de las informaciones publicadas.



Además de las críticas ciudadanas, la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, también habló de las imágenes tachándolas de "repugnantes", y reprochó a la empresa Domus Vi "ser una empresa que confunde lo que tiene que ser la atención a las personas mayores con tener un fondo de inversión para ganar dinero". Roselló salió al paso para asegurar que "no puede ser poner los beneficios por delante de la calidad del servicio. En este sector hay que poner la calidad del servicio por delante de todo, es lo que hemos venido haciendo durante toda nuestra historia. Primero, hacer las cosas bien, cuidar bien a las personas y que hablen bien de nosotros".



Pero el vídeo filtrado recientemente no es la única irregularidad de esta empresa de cuidado de personas mayores. La Generalitat ya hizo cuatro inspecciones en el centro en 2019, donde se detectaron "irregularidades graves", algunas como falta de personal, mobiliario absolutamente inadecuado y defectuoso o deficiente trato sanitario y para la que mantiene una propuesta de sanción de 174.000 euros. En Alcoi se enfrentan a otra sanción de hasta 80.000 euros.



Preguntado sobre la intención de la conselleria de Igualdad de revertir a titularidad pública varias de las residencias del grupo por las infracciones descritas anteriormente, Roselló se limitó a asegurar que "nos duele que se ponga en duda el buen hacer de los trabajadores y que alguien pueda estar llevando a cabo una critica sin conocer a fondo qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha comportado ese equipo humano. En el caso de Alcoi creemos que el comportamiento durante la pandemia fue excepcional, nos duele mucho que se pueda poner en cuestión la profesionalidad de ese equipo".

