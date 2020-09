Kaltlufttropfe

Escribo desde un quinto piso de la calle Princesa, en Madrid. A pesar de que la noche ha caído hace rato, la temperatura se resiste a bajar, con algo más de 24 ºC finiquitada ya la primera decena de septiembre. Nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que las manecillas del reloj acaban de marcar la medianoche. Aquí, en los últimos días, ni siquiera se ha olido la depresión aislada en niveles altos (dana) que ha copado infinidad de titulares en los medios de las regiones mediterráneas. Precisamente estoy en suelo capitalino para moderar una rueda de prensa sobre este fenómeno, con José Antonio Maldonado, José Miguel Viñas y Francisco Martín en el cartel, todos ellos reputados expertos en el ámbito de la meteorología que forman parte del equipo de Meteored. Puede que algún lector se pregunte por qué hemos venido hasta aquí para hablar de danas o gotas frías, cuando afectan sobre todo a las zonas que lindan con el mar Mediterráneo.

Este es uno de los tópicos más arraigados en el imaginario colectivo. Vamos a ahuyentar fantasmas. El concepto de 'gota fría', como sinónimo de lluvias torrenciales y catastróficas, se asentó en nuestro país a raíz de la Pantanada de Tous, el 20 de octubre de 1982. La cuenca del Júcar fue víctima de una avalancha de agua y lodo que se saldó con una treintena de fallecidos. Este evento cambió la vida de miles de personas en la Ribera y, también, los protocolos para avisar de posibles inundaciones en todo el país. Por eso el diluvio del 3 de noviembre de 1987 en las comarcas de La Safor y la Marina Alta nos cogió algo más preparados. La localidad de Oliva acumuló en veinticuatro horas 817 litros por metro cuadrado, una auténtica barbaridad. Pero claro, no trituró ningún embalse y la incidencia fue menor. Con el paso de los aguaceros, los episodios de precipitaciones otoñales acabaron alineados con la gota fría, cuando los expertos de la escuela alemana que esculpieron este concepto en el año 1886, originalmente "kaltlufttropfen" y después "cut off low", tenían pensada otra cosa. Sencillamente, teorizaron sobre los embolsamientos de aire frío que se desprenden del chorro polar, y esto puede pasar sobre Alicante, Madrid, A Coruña o en la mismísima vertical de Berlín. Además, en cualquier momento del año, no solo en otoño.

El hecho diferenciador es que convivimos en estas fechas con un mar cuya superficie muestra temperaturas de 26 ºC que contrastan de forma eficiente con ese aire frío en altura, formando nubes muy potentes cuando la humedad acompaña. Además, el calentamiento global está incrementando y prolongando el carácter cálido del Mediterráneo, así como provocando la formación de más danas. ¿Otra prueba del cambio climático? El maldito aire acondicionado que me está dando en la nuca. A esta hora, en Madrid. En fin.