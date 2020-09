Quejas a Educación por el bloqueo de la adjudicación de difícil cobertura

La Conselleria de Educación ha vuelto a ampliar hasta el lunes a las 11:00 horas el plazo para poder optar a una plaza de difícil cobertura, que ya había sido modificado para hoy, a mediodía.



El motivo es que la web a través de la cual se realiza el trámite se colapsó ayer, cuando se abrió el procedimiento, y estuvo dando varios errores a lo largo de toda la tarde y de madrugada, como denuncian las personas afectadas en redes sociales.



Según la conselleria, la adjudicación de difícil cobertura "está teniendo una elevada participación" y, para "facilitar el acceso" las peticiones se podrán realizar hasta las 12:00 horas de hoy.



Cabe recordar que los puestos docentes de difícil cobertura son aquellos de diferentes asignaturas que, tras varias adjudicaciones continuas (dos veces a la semana), no han sido elegidas por ningún interino y, por eso, pueden solicitarlas titulados en un gran número de carreras (no relacionadas con la Educación), teniendo el C1 de Valenciano y sin necesidad de estar en bolsa.



Se trata de una especie de vía directa para entrar como docente en el sistema educativo valenciano.



El objetivo es que el alumnado tenga, cuanto antes, un profesor.



El conseller de Educación, Vicent Marzà, hizo esta semana un llamamiento a los profesionales cualificados para que optaran a esta adjudicación.



En concreto, señaló que, que en las comarcas del sur de Alicante, especialmente en la Vega Baja, "muchas veces hay algunas sustituciones que no se cubren porque no hay interinos que las pidan", sobre todo de Valenciano.



"Este llamamiento es interesante para el conjunto de la población. Son vacantes de difícil cobertura que no se han adjudicado a personas de la bolsa y pido que estén atentos para poder participar; es un momento en el que necesitamos gente cualificada. Aquellos que estén bien cualificados pueden presentarse a estas adjudicaciones para que cada niño tenga su profesor de referencia", apuntó el conseller.



En las últimas horas se han multiplicado las quejas en redes sociales de personas interesadas que, incluso, han pasado la noche en vela intentando acceder al sistema de madrugada, sin éxito. Ahora mismo, el trámite aparece que "desactivado" en la web.



Pasadas las 12:00 horas, la conselleria ha explicado que la Dirección General de Personal Docente conjuntamente con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación están trabajando para resolver los problemas de acceso.



"Con la finalidad de que todos los interesados puedan participar se prorroga el plazo de solicitudes hasta el próximo lunes día 14 a las 11 horas. La publicación de los listados de adjudicación se realizará el mismo lunes una vez finalizado el plazo de solicitud. Las personas adjudicadas deberán personarse en las direcciones territoriales a las que corresponde la gestión del centro adjudicado, el martes día 15 en el horario publicado en la página web de la conselleria para cada grupo y especialidad según las citas previas asignadas", detallan en un texto publicado en la web.



"Desde las dos direcciones generales lamentamos los problemas que han surgido a lo largo de este proceso y trabajamos para mejorar", afirman.









