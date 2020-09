Benigànim seguirá confinada hasta el día 22 al no remitir los contagios

Los 5.841 vecinos de Benigànim seguirán teniendo la salida vetada de su municipio durante otros siete días. La Conselleria de Sanidad anunciaba ayer, con cuatro días de antelación, que habían decidido prorrogar otra semana el confinamiento perimetral del municipio de la Vall d´Albaida „así como el resto de medidas restrictivas„ porque, como está sucediendo con el resto del territorio, el avance del virus no ha mejorado después de descontrolarse el brote detectado el 22 de agosto. Según la justificación oficial de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la situación ha mejorado «pero no lo suficiente» por lo que, en principio hasta el martes 22 de septiembre, solo se podrá salir del término municipal si está justificado (por trabajo, para ir al médico, por ir a cuidar a mayores o situaciones de fuerza mayor). Además, los colegios seguirán cerrados así como las escuelas infantiles, centros sociales o clubes, centros de día, por supuesto todos los bares y restaurantes a no ser que sea para dar comidas a domicilio y gimnasios y parques y jardines. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y los actos de culto se podrán hacer al tercio del aforo. El 31 de agosto se decidió confinar el municipio después de ver que los contagios crecían exponencialmente, en transmisión comunitaria, elevando la incidencia acumulada de 393 casos por 100.000 habitantes a 924 en apenas siete días. A día de ayer y según la actualización de la situación epidemiológica por municipios, la incidencia acumulada total se había disparado hasta los 2.773.50 casos por 100.000 habitantes al sumar otros 86 casos en los últimos 14 días y acumular 162 desde el inicio de la pandemia. De hecho, según los datos de los últimos tres días, se habían notificado aún de martes a jueves 22 casos. Sanidad ha especificado que el confinamiento es perimetral para evitar que el juzgado vuelva a rechazar la resolución como sucedió con la primera.