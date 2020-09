Igualdad ya detectó trato degradante en el centro de Llíria

La Inspección de Servicios Sociales a la residencia Domus VI de Llíria ya constató la existencia de indicios de «trato degradante» a los residentes durante las visitas realizadas a lo largo de 2019, una irregularidad muy grave que fue plasmado en el informe entregado a la Conselleria de Políticas Inclusivas en junio.

La propia vicepresidenta y titular de este departamento, Mónica Oltra, explicó ayer que los servicios de Inspección, que estuvieron en la residencia en cuatro ocasiones el año pasado, observaron que algunos usuarios «no estaban vestidos o que estaban en posturas corporales inadecuadas», lo que les llevó a proponer una sanción específica de 80.000 euros al entender que se trataba de un trato indigno a los residentes. En total, y por el conjunto de irregularidades detectadas (otras tenían que ver con deficiencias en las instalaciones y otras cuestiones de tipo sanitario), la propuesta de sanción que consta se eleva a 174.000 euros.

A preguntas de los periodistas, la también portavoz del Consell precisó que si en ese momento no se comunicó los hechos a la Fiscalía era porque, a juicio de los técnicos, no rebasaba el ámbito de sancionador administrativo para llegar al grado de ilícito penal. «En ese caso se ha habría dado traslado automático a la Fiscalía», indicó Oltra. Las preguntas sobre lo que está ocurriendo en la residencia de Llíria, con el foco encima tras la difusión de impactantes imágenes donde se observa el maltrato a varios ancianos y ancianas, centró la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell.

Oltra hubo de admitir que, aunque el informe de los inspectores era exhaustivo, en sus visitas no pudieron «visualizar» la «crueldad» del trato que fue grabado en un vídeo por una exempleada. Por ello, continuó, no consideraron que el caso debía ser llevado al ámbito del Derecho Penal. «Una imagen de un minuto y medio tiene más impacto que un informe que se ha tardado horas en elaborar», manifestó la consellera.



De 7 a 21 inspectores

Según la portavoz, episodios como los que muestra el vídeo, con ancianos caídos en el suelo, «no es probable» que ocurran cuando el personal de inspección está presente. Defendió la labor de este servicio que, precisó se ha incrementado a 21 integrantes frente a los siete que había en los tiempos del PP. «Seguramente en otras épocas no se habría detectado las irregularidades», aseguró. Preguntada sobre si la conselleria tiene previsto intervenir el centro o incluso proceder al cierre, Oltra insistió en que el derecho sancionador está «absolutamente tasado» y las sanciones están estipuladas en función de la tipología de las irregularidades detectadas o por reiteración. Por lo que dio a entender que la decisión de intervenir la residencia u ordenar el cierre está en el aire. La consellera sacó a colación para tratar de argumentar la complejidad de este tipo de decisiones lo ocurrido con la residencia de mayores de Vila-real.

La Generalitat decretó el cierre, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha bloqueado la orden. Según Oltra, en estos momentos la residencia está «bajo vigilancia activa» porque ya no tiene la presunción de que hace las cosas adecuada y dignamente. Las medidas más drásticas se tomarán en función de la nueva investigación de la Inspección. Cabe recordar que la Fiscalía ya ha abierto de oficio una investigación y su departamento le trasladará todos los expedientes y la propuesta sancionadora que ha elevado sobre la residencia, así como el resultado de la nueva investigación.

Durante su comparecencia, Oltra reiteró el aviso a navegantes a las empresas que quieran entrar en el sector de los servicios sociales: «La mentalidad empresarial del lucro rápido y del pelotazo aquí no tienen cabida, la mentalidad que debe tener es la que pone en el centro a las personas; se pueden dedicar a esta actividad económica como medio de vida, pero bajo la filosofía de responsabilidad social, trato digno y hacer bien el trabajo que no es otro que los mayores estén lo mejor». Y señaló con el dedo a la empresa que gestiona la residencia de Llíria y Alcoi. En el municipio alicantino durante la pandemia se contagiaron todos los residentes y murieron más de la mitad. «Llueve sobre mojado», manifestó.

Por otro lado, la portavoz del Consell confirmó que ya existen familiares con mayores en la residencia de Llíria que han solicitado a la conselleria el traslado a otras residencias, una petición que, insistió, será atendida por la conselleria.

Las duras críticas que estos días ha lanzado la vicepresidenta del Consell a ciertas empresas que gestionan los servicios privados vino a ser contestada por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunitat Valenciana que se hizo eco del informe de la Sindicatura de Comptes sobre la red de centros públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana. La auditoría estima la calidad y los costes de las plazas residenciales para personas mayores en función de que estén en un centro público de gestión directa, de gestión privada o por entidades sin ánimo de lucro. Según Aerte, la conclusión es que las residencias privadas permiten atender a mucha más gente aportando mayor nivel de calidad. Además, destacaron que el nivel de absentismo es mucho menor. Un interno de la residencia Jardines de Llíria, gestionada por DomusVi, logró salir ayer por la puerta del centro y andar algunos metros por el arcén de la carretera sin que los trabajadores fueran alertados. Según cuentan fuentes presenciales, el anciano, que manifestaba problemas para caminar, logró que le abrieran la puerta de salida de los empleados tras llamar al timbre y que nadie comprobara su identidad. Tras esto, según cuentan desde la residencia, lograron ver al interno por las cámaras de seguridad y varias trabajadoras se apresuraron y llegaron a la calle en muy poco tiempo para devolver a esta persona al centro. Explican que se trataba de uno de los internos que tiene autorización para pasear por los jardines de la residencia. «¡Quiero ver a mi tío! ¡En ningún momento me habéis dicho que no!». Son las quejas de Isabel, una de las familiares que protestaron en la puerta de la residencia Jardines de Llíria, propiedad de la empresa DomusVi, ante la negativa de los trabajadores del centro de dejarle ingresar en el mismo. Varias personas, según aseguran con cita para poder visitar a sus familiares, se amontonaron ayer en la puerta de este centro exigiendo ver a sus seres queridos, en una escena en la que se vivieron varios momentos de tensión. «No hay derecho a lo que están haciendo. Soy la sobrina de José Ruiz y quiero verlo», espetó Isabel a los trabajadores del centro a través del timbre. Según cuenta, ella ya formuló varias quejas el año pasado por el mal trato hacia su familiar. «Mi tío está mucho más delgado que antes, muchísimo más. Cuando lo visité el año pasado comprobé que no le pinchaban la insulina que él necesita, además no tienen médico ni enfermeras en el centro. Muchas veces veníamos y él salía a fumar conmigo, cuando me daba cuenta de que se había hecho sus necesidades encima y no le habían limpiado» reprocha. En un momento, tras la apertura de la puerta para dar salida a un trabajador de la residencia, los tres grupos de personas decidieron entrar sin permiso al geriátrico para hablar con los trabajadores que les negaban el acceso al centro. La residencia Jardines de Llíria, gestionada por la empresa Domus Vi, está en el epicentro de una tormenta mediática.

Las duras imágenes filtradas por una limpiadora de la residencia en las que se veía a ancianos maltratados, desatendidos, atados a una silla con llagas, desnudos o comiendo solos a pesar de que no podían valerse por sí mismos supusieron un huracán de peticiones de familias para sacar a sus allegados del centro. José Luis Roselló, director de operaciones de la firma, atiende en una entrevista da explicaciones sobre la gestión de varias de las residencias que tiene esta empresa en la Comunitat. Roselló aparece impoluto, con traje de marca y mascarilla (más otra en el bolsillo de la chaqueta por si acaso). En la entrevista le acompañan varias trabajadoras, también en el blanco de las críticas, aunque ya sacaron un comunicado defendiendo su labor. El que hablará en todo momento será él. Las imágenes no mienten, pero el director general de Operaciones criticó su difusión «fuera de contexto» al tiempo que declaró que lamentaban y condenaban profundamente el contenido filtrado y están iniciando una investigación interna en la propia empresa. «Estas imágenes, que son muy duras, están totalmente descontextualizadas porque no se ve ni el antes ni el después. Es evidente que si una persona sufre una caída y alguien la observa, le tiene que prestar auxilio inmediato, es impensable que no sea así». Roselló criticó que las imágenes se hayan filtrado «de manera irregular» porque vulneran la privacidad de los internos. Además, aseguró que «la gran mayoría de las familias están renovando su confianza en nosotros» a pesar de las imágenes de familiares protestando en la puerta del centro para sacar a sus padres y madres de allí. Pese a las duras escenas que se muestran en el vídeo, de ancianos desatendidos y en condiciones deplorables, Roselló reiteró que «por supuesto» mantendría a su propio padre en este centro y «mantendría la confianza en los cuidados que le están prestando porque no puede ser de otra manera». En todo momento, Roselló defendió a los trabajadores «que se dejan la piel y están día a día haciendo todo lo posible por cuidar de estas personas». Preguntado por la residencia de Alcoi, donde perdieron la vida más de la mitad de los internos (74 personas) en la fase más dura de la pandemia, Roselló no dudó en respaldar a los empleados, evitando cualquier autocrítica. «El trabajo del equipo profesional ante esa situación dificilísima que sufrieron fue espectacular, hicieron todo lo humanamente posible y realmente estamos orgullosos de cómo ha trabajado ese equipo en una situación complicadísima». Además de las críticas ciudadanas, la consellera de Igualdad y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también habló de las imágenes tachándolas de «repugnantes», y reprochó a la empresa Domus Vi «ser una empresa que confunde lo que tiene que ser la atención a las personas mayores con tener un fondo de inversión para ganar dinero». Roselló salió al paso a estas declaraciones y aseguró que «no se pueden poner los beneficios por delante de la calidad del trato. En este sector hay que poner la calidad del servicio por delante de todo, es lo que hemos venido haciendo durante toda nuestra historia. Primero, hacer las cosas bien, cuidar bien a las personas y que hablen bien de nosotros».