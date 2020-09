Septiembre suma ya un 48 % más de muertes que todo agosto

El 11 de septiembre dejaba una cifra negra y que no se veía desde mediados de mayo: nueve fallecidos en un día. Con estas nueve nuevas víctimas de la covid-19 (una de la provincia de Castelló, dos de la de Alicante y seis de la provincia de Valencia), el cuenteo «oficial» de fallecidos por la covid-19 en la Comunitat Valenciana sube hasta 1.556. Y la perspectiva es que la lista más negra de esta pandemia siga creciendo y además en un ritmo que se ha vuelto a acelerar. Con estas 9 víctimas de ayer, septiembre ya suma 46 fallecidos en 11 días, un 48 % de todas las víctimas que se registraron en agosto, un 31 % más si se cuentan las víctimas de julio y agosto. Y la aceleración seguirá. Porque no paran de crecer los nuevos contagios por coronavirus pese a las medidas restrictivas que siguen en vigor en toda la Comunitat Valenciana. Porque la ralentización del ritmo de contagios que parecían indicar las cifras del principio de semana ha sido solo un espejismo. Las cifras aportadas ayer por la Conselleria de Sanidad terminaban de romper en pedazos esta tendencia de la semana con 960 nuevos casos detectados por PCR en últimas 24 horas: la peor cifra de la nueva normalidad. Son 143 positivos en la provincia de Castelló; 328 en la provincia de Alicante y 488 en la de Valencia y uno no asignado. Una de las explicaciones de ese parón en la notificación de los casos cuando, realmente, la pandemia parece lejos de estabilizarse es el bloqueo de pruebas que hay en varios departamentos de salud por problemas en los laboratorios, ya sea por la falta de materiales básicos como reactivos para hacer las pruebas (de los que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, culpó a Donald Trump por hacer acopio de mercado); la rotura de máquinas como sucedió en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent o los problemas de resolución de pruebas que se están dando en el departamento de Manises. Esta área de salud, gestionada de forma privada por Sanitas, ya arrastraba problemas con el servicio de laboratorio que tenía externalizado. La llegada de la pandemia y el aumento progresivo de pruebas PCR ha empeorado estos problemas y ahora hay pacientes dependientes del área que denuncian hasta 10 días de retraso para obtener los resultados. Es el caso de una madre de dos pequeños de Mislata a los que se les hizo la prueba el 1 de septiembre. Desde entonces están a la espera de conocer los resultados «con los niños confinados y sin haber empezado ni el colegio». Ayer, día 11 de septiembre, todavía están esperando. Es lo que está sucediendo también en el municipio de Buñol, donde hay vecinos que llevan 12 días „prácticamente el total del confinamiento requerido„ esperando que les den el resultado de su prueba PCR. Los expertos advierten que estos retrasos en tener las pruebas de laboratorio solo pueden complicar la contención del virus. La base de una detección precoz y de un buen rastreo de contactos es, precisamente, tener en 24 o 48 horas los resultados de la PCR para contener cuanto antes los positivos que pueda haber alrededor sin detectar. En el caso de Mislata, por ejemplo, hasta que los niños no tengan la prueba resuelta, Salud Pública no considerará a los padres para hacerles una PCR y confinarles si esta fuera positivo. La consecuencia es que el entorno familiar de los niños podría llevar 8 días haciendo vida normal cuando los niños pueden ser positivos y ellos también. Sanidad también notificó que ayer viernes había 464 personas ingresadas, cinco menos que un día antes pero vuelve a aumentar las personas más graves en UCI: 72, una cifra que es más difícil que baje. En diez días, al igual que los muertos, estos pacientes de covid-19 de más gravedad han aumentado un 24 % desde el inicio de mes. Por otra parte, se dieron 885 altas, por lo que el número de casos activos de la enfermedad es ahora 6.506, el 16,34 % del total de positivos. Además, se han detectado otros 25 brotes con 133 contagios vinculados. Entre ellos hay tres focos de origen laboral importantes: dos de ellos en València capital con doce y once casos relacionados y otro en Castelló con otros 11 positivos. La situación en las residencias se mantiene con 55 centros afectados, siete intervenidos y otros 5 positivos entre residentes.