Los asmáticos pueden respirar tranquilos ante el riesgo de la covid-19

Las personas que padecen asma pueden respirar tranquilas, ya que no tienen más riesgo de contagio por covid-19, ni de que los síntomas por este virus sean más graves que los del resto de la población. Al principio de la pandemia los pacientes que presentan patologías respiratorias crónicas, como es el caso del asma, al ser más susceptibles a las infecciones víricas, eran considerados como grupo de riesgo frente a la covid-19. Sin embargo, los hechos apuntan ahora hacia otro lado, ya que el dato de personas infectadas por el virus con asma ronda entre el 6 y el 7 %, un claro indicio de que los asmáticos no son población de riesgo frente a la covid-19. Asimismo, tener asma no modifica el pronóstico en pacientes con covid-19, y esto es algo que ha sorprendido a la comunidad científica, ya que pensaban que el número de contagiados con asma iba a ser alarmante. El doctor Eduardo García Pochón, Jefe de Neumología del Hospital General Universitario de Elx, afirma que «ha sido un hallazgo inesperado, ya que las enfermedades víricas respiratorias como ésta se asocian a empeoramiento del asma. Sin embargo, se ha observado que los asmáticos no se agudizan ni se infectan más por el virus». Por otro lado, el motivo por el que este grupo de población ha salido de la zona de riesgo podría ser el papel que juegan los corticoides que se administran para el tratamiento de los pacientes con asma, ya que podrían actuar como muro de contención frente el virus. De esta forma, Jesús Garde, alergólogo, incide en que «existen datos firmes sobre el hecho de que las personas con asma no tienen un riesgo de infección, ni de padecer la enfermedad de la covid con mayor gravedad que otros». Por ello, se baraja la hipótesis, sostenida por la comunidad científica, de que los corticoides, inhalados para el tratamiento del asma, hacen de barrera contra esta enfermedad. Cabe señalar que esta variedad de hormonas, administradas de forma oral o intravenosa, son utilizadas en el tratamiento contra la covid-19. «Existen datos firmes y evidentes sobre el hecho de que los pacientes con asma no tienen un mayor riesgo de infección, ni en general, de padecer la enfermedad con mayor gravedad, especulándose con el efecto benéfico del tratamiento con corticoides que muchos inhalan», afirma Garde. Otra de las conclusiones a las que han llegado los expertos en la materia, es que tras el ingreso de pacientes con asma infectados por covid, ninguno presentó necesidad de un tratamiento específico o diferente por el hecho de tener esa insuficiencia respiratoria. De esta forma, ambos coinciden en que el asma bien tratada y controlada no es nociva en pacientes con asma y covid-19. Es por ello que los expertos aprovechan esta noticia tranquilizadora para señalar que el asma debe ser tratada correctamente, y la enfermedad controlada no es nociva en pacientes con asma y covid-19. Advierten de que el asma mal controlada, en un principio, podría aumentar la susceptibilidad de que una persona pueda sufrir una infección respiratoria vírica, en este caso nos referimos al coronavirus, y también una peor evolución y sintomatología de dicha infección respiratoria. Por este motivo es muy importante que los pacientes asmáticos sigan y realicen sus tratamientos de forma adecuada para evitar ser aún más susceptibles a infecciones, y por lo tanto, a tener complicaciones por la covid-19.