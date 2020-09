Sanidad aísla 32 aulas burbuja de doce centros

La primera semana del curso 2020-2021, en la que el alumnado se ha incorporado de manera progresiva a las aulas entre el 7 y el 11 de septiembre, se ha vivido con normalidad en el 99,93 % de los 47.000 grupos de alumnos y alumnas de los 1.845 centros educativos valencianos. Sanidad solo determinó el confinamiento de todo o parte del alumnado en 32 aulas burbuja de 12 centros educativos al final de la semana pasada, que han pasado a la modalidad de enseñanza a distancia.

El 99,4 por ciento de los 1.845 de los centros educativos que conforman el sistema educativo valenciano ha finalizado la primera semana del curso sin ninguna aula parcial o totalmente confinada. De los casi 47.000 grupos que tienen los centros educativos sostenidos con fondos públicos, el 99,93 % ha seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia.

El 99,5 % de los 638 centros educativos de las comarcas de Alicante no tiene ningún grupo confinado. Hay tres centros educativos alicantinos que tienen alumnos confinados de cuatro grupos. En las comarcas de Castelló, el 98,8 % de los 249 de los centros educativos no tienen ningún grupo confinado. En este caso son alumnos de 15 grupos de 3 centros los que se han tenido que confinar. En las comarcas de Valencia, el 99,4 por ciento de los 958 centros educativos sostenidos con fondos públicos no tienen ningún grupo escolar confinado. Hay trece grupos que tienen alumnos y alumnas confinados y pertenecen a seis centros educativos.

Los alumnos y alumnas que han sido confinados han pasado progresivamente a la enseñanza a distancia con la activación del plan 'MULAN 21'. Cabe recordar que el plan 'MULAN' cuenta con diferentes herramientas de trabajo telemático conformadas por 'Web Familia', 'AULES' y el servicio de videoconferencias 'WebEx'.

Educación ha adquirido ya casi 45.000 licencias de aulas virtuales 'WebEx' para realizar videoconferencias en directo. Entre las licencias de videoconferencias seguras adquiridas ya están contabilizadas las activaciones del profesorado sustituto del personal docente de baja.

En el caso de Infantil y Primaria, como la licencia es una por aula, no es necesario ningún cambio, mientras que en Secundaria, al profesorado interino que entre a trabajar para cubrir una baja por incapacidad temporal, se le adjudicará una licencia 'WebEx' mientras dure la sustitución para que cree su propia aula virtual.

Para pasar a la formación a distancia, el profesorado cuenta con el asesoramiento de la persona coordinadora TIC de su centro educativo. Además, en la web del plan 'MULAN 21' se está incorporando material de ayuda y también cuenta con un teléfono de asistencia técnica.