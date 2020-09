Un brote en un centro de discapacitados de Alzira suma 26 positivos

El coronavirus ha entrado en la residencia de discapacitados Carmen Picó de Alzira, un centro dependiente del Institut Valencià d´Acció Social (Ivass) que tras realizar las pruebas PCR tanto a los 70 usuarios como a los trabajadores -cuenta con una plantilla próxima a las 70 personas-, ha confirmado 26 casos positivos, de los que 18 son de residentes y ocho de trabajadores. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, detalló que seis de las personas contagiadas habían sido trasladadas al hospital sin síntomas graves y, de hecho, auguró que cuatro podrían recibir el alta con celeridad. La dirección del centro ha aislado en uno de los bloques en que está dividida la residencia a los contagiados y ya ha procedido a desinfectar las instalaciones en aplicación del protocolo de seguridad. La conselleria, por su parte, ha reforzado con un médico y dos enfermeras el personal sanitario y también tiene previsto sustituir a los trabajadores afectados. El alcalde de Alzira destacó que el brote, detectado el jueves y que ha sumado poco a poco positivos hasta alcanzar ayer los 26 casos, ya se ha podido controlar. La residencia y el centro de día Carmen Picó se conciben como un recurso especializado para personas con diversidad funcional intelectual con grado de dependencia limitado, extenso o gran dependencia. Estos tres niveles de usuarios están separados en tres módulos a modo de tres centros diferentes, aunque atendidos por el mismo personal, si bien el coronavirus ha obligado a concentrar en uno de estos bloques a todas los usuarios afectados.

El centro de día carece de actividad desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. «Por el tipo de usuarios, algunos con deficiencias motoras y psíquicas, hay una atención cuerpo a cuerpo, muy personal, lo que dificulta el distanciamiento y facilita los contagios», comentó el alcalde, mientras señalaba que el ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, se ha puesto a disposición del centro para aquello que pueda necesitar. La presidenta del comité de empresa del Ivass, Isabel Vicent, explicó que si bien durante el verano algunos residentes habían abandonado el centro, al regresar de vacaciones pasaron un aislamiento preventivo y comentó que, desde principios de septiembre, ningún usuario ha salido de la residencia, que atiende a personas tanto de la Ribera como del resto de la provincia de València. Vicent confirmó que, si bien el Ivass ya reforzó durante el verano el personal de las residencias, a raíz de este brote ha asignado un médico y dos enfermeras más al centro de Alzira. La presidenta del comité de empresa, no obstante, valoró como «insuficiente» la asignación de un facultativo durante 5 horas al día, y alertó de los problemas que tiene la Administración para encontrar personal de enfermería para contratar. Han sido dos representantes sindicales liberadas las que se han incorporado. También anunció que el Ivass tiene previsto contratar más auxiliares de enfermería para atender las nuevas necesidades por la redistribución de usuarios. Tanto la presidenta del comité como el alcalde de Alzira indicaron que también se había reforzado la dirección de la residencia. Este periódico intentó recabar la versión de la centro, que declinó cualquier comentario más allá de señalar en una conversación telefónica que se encontraban «desbordados» por la situación e intentando dar una respuesta.

Las familias de DomusVi de Llíria piden a Igualdad que la intervenga

Las familias de los usuarios de la residencia DomusVi de Llíria pidieron ayer por escrito a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que intervenga el centro sociosanitario para garantizar la atención adecuada a sus familiares internos. «Solicitamos la intervención de la residencia de manera provisional o permanente de la forma que se estime conveniente, bien contratando o trasladando a la residencia una cantidad considerable de profesionales (médicos, auxiliares, cocineros, limpiadores...) que nos aseguren un cuidado exquisito de nuestros mayores después de todo lo que han pasado». Las familias también consideran «muy importante que haya un inspector permanentemente a diario para que todo funcione con normalidad». Con estas peticiones resueltas, defienden, conseguirían mientras se resuelve el traslado, «que se les haga revisiones completas a los residentes para comprobar el estado de salud de cada uno de ellos, emitir un informe individual y poder actuar en consecuencia». La garantía de que existe el personal suficiente también permitiría «que se les cuide de manera exquisita y que haya los suficientes trabajadores para hacerlo y que podamos asegurarnos que todos coman las comidas diarias que les toca, así como que la comida esté en condiciones, no esté cruda, quemada o caducada». Las familias consideran que las imágenes reveladas la semanada pasada son lo suficientemente graves para «no admitir demoras propias de los procesos administrativos de la administración pública, cuando la vida de las personas mayores vulnerables está en peligro cada día que pasa, así que no sirve aquello de que ´estamos en ello´. Se necesitan actuaciones de urgencia, puesto que la situación es de emergencia vital». Desde la Conselleria de Igualdad, no obstante, aseguran que deben seguir los procedimientos reglados para no dar «pasos en falso» y que cualquier decisión quedara inhabilitada. Y añaden que la Inspección realizará un nuevo informe a partir del cual decidirán qué decisión toman sobre la residencia DomusVi de Llíria.