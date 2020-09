Ciudadanos pide un fondo para la supervivencia de los locales de ocio

Ciudadanos (Cs) ha registrado una propuesta en las Corts Valencianes que emplaza al Consell a crear un fondo de contingencia destinado a garantizar la supervivencia de todos los locales de ocio nocturno valenciano, especialmente afectados por las medidas de restricción frente al coronavirus. «Debemos ser conscientes que este sector representa casi el 2 por ciento del PIB valenciano, factura más de 2.400 millones de euros al año y da empleo a unos 20.000 trabajadores, quienes, junto a los responsables de los locales, están pasando por un año de grave dificultades económicas», señala el diputado Carlos Gracia a través de una Proposición No de Ley (PNL) dirigida al gobierno valenciano que se debatirá próximamente en sesión parlamentaria. «No podemos consentir que, cada día, más empresas y locales valencianos cierren la persiana y no hacer nada al respecto», añade el parlamentario, después de lamentar que «el cierre del ocio nocturno no haya venido acompañado de ninguna medida pública para minimizar el perjuicio de las restricciones». Por todo ello, Gracia ha planteado al Gobierno valenciano, «como una primera medida para intentar minimizar el impacto de la crisis», que apruebe una ampliación de plazos en la devolución de los préstamos concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) al sector, así como al resto de la hostelería y comercio», agrega la iniciativa. Respecto al comercio, el portavoz de Industria de Cs en Les Corts ha instado al Consell a dirigirse al Gobierno Central para prolongar los ERTES hasta el mes de abril de 2021 así como bonificar las cuotas a la Seguridad Social y de autónomos y el cien por cien de la cuota a los trabajadores que continúen en ERTES parciales en sus respectivas empresas., según expone la propuesta. «Solo en el sector del comercio, en la Comunitat Valenciana está en juego el mantenimiento de más de 60.000 pequeñas empresas y un total de 210.000 puestos de trabajo», asegura Gracia en su proposición no de ley presentada en las Corts. «¿Piensa el Gobierno valenciano seguir mirando hacia otro lado, cuando el propio sector alerta de la posible desaparición de hasta el 30 por ciento de los comercios?», pregunta el diputado de la formación naranja, a modo de conclusión.