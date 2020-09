La deliberación de los Premios Jaume I se hará por videoconferencia

La reunión de los jurados de los Premios Rey Jaime I 2020, que este año cumplen su trigésimo segunda edición, se celebrará el 19 de octubre por videoconferencia con los 20 Premios Nobel que forman parte de los mismos, ya que no podrán desplazarse a València por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19. Para la deliberación de los premiados también conectarán por videoconferencia los miembros del jurado que no residan en la Comunitat Valenciana y solo estarán de forma presencial, en un acto en Capitanía, aquellos que puedan desplazarse desde Castelló, Valencia o Alicante. También se hará por streaming la declaración institucional que la Fundación realiza todos los años y no se celebrará ningún acto.