Llanos es el único que alcanza los avales para dirigir Vox en València

Vox no tendrá que realizar primarias en la provincia de València. El síndic adjunto en las Corts Valencianes, José María Llanos, que era uno de los aspirantes a dirigir el partido, es el único que ha reunido avales suficientes, por lo que se convierte virtualmente en líder provincial de la formación. El partido informó ayer de que el proceso de elecciones primarias en Vox ha quedado reducido a siete provincias, en las que hoy mismo comienza la campaña, una vez que en otras doce provincias, entre ellas València, el liderazgo de la formación de ultraderecha ha quedado decidido. No ocurre lo mismo en Alicante donde la síndica en las Corts, Ana Vega, tendrá que superar un proceso de votación ante Rafael Ramos. En la provincia de València, el partido activó el proceso de primarias al tener más de 500 afiliados, pero no será necesario acudir a votación ya que solo uno de los aspirantes, el mencionado Llanos ha recogido avales suficientes. En rueda de prensa desde la sede del partido, el portavoz de la dirección, Jorge Buxadé, explicó que en estos territorios, entre ellos la provincia de València, no hará falta votar porque, de acuerdo con su normativa interna, si solo hay una candidatura con los avales necesarios el proceso concluye con su proclamación. Llanos, de esta forma, habría superado al concejal en València, Vicente Montáñez, a Juan Ponce, a Inma Capó o el ex presidente de Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu. Con todo, la proclamación de Llanos tendrá que esperar ya que se abre un plazo de revisión de resultados. La fecha para la proclamación de candidatos es el 4 de octubre. Aún no se conoce el número exacto de avales que ha conseguido cada uno. Únicamente se sabía anoche el dato que Llanos había alcanzado los 266 apoyos entre la militancia , en torno al diez por ciento de los que cuenta la coalición en la provincia de València Sin embargo, alguno de los candidatos alternativos a Llanos aseguraba que no conocía las cifras y que estaba intentando saber el resultado definitivo. La campaña electoral, en este caso para la síndica, Ana Vega, que se juega el liderazgo en la provincia de Alicante, comienza hoy martes y la votación se celebrarán, telemáticamente y por correo, entre el 19 y el 24 de septiembre, fecha en la que se darán a conocer los resultados. Diputados autonómicos como Ángeles Criado o José Luis Aguirre formarán parte de la nueva ejecutiva.