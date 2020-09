El tiempo en Valencia: Una borrasca inminente dejará lluvias este fin de semana

El tiempo en Valencia dará un giro en los próximos días debido a la llegada de una borrasca por el Atlántico que afectará a toda la Península Ibérica y que en la provincia de Valencia dejará lluvias durante el próximo fin de semana, según la predicción elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El tiempo en Valencia: cuándo lloverá

En el interior de la provincia las precipitaciones podrían empezar ya el jueves por la tarde, mientras que en la costa habrá que esperar hasta el fin de semana para ver algo de agua. En concreto, para el jueves 17 de septiembre, el pronóstico del tiempo en Valencia anuncia "intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas y ocasionales en el interior" de la provincia. Las temperaturas mínimas irán "en ascenso", mientras que las máximas bajarán en el interior.

En puntos como Xàtiva, Requena o muchos municipios de la Ribera Alta, la lluvia podría empezar ese mismo día (la probabilidad de precipitaciones rondará el 60 %), pero en la ciudad de València no se espera al menos hasta la segunda mitad del viernes. No obstante, la capital del Túria no será ajena a la amenaza de agua, puesto que en la tarde del jueves habrá hasta un 25 % de posibilidades de que llueva.

El tiempo en Valencia para el día siguiente, viernes 18 de septiembre, será más nuboso en líneas generales en toda la provincia. Para ese día, la Aemet espera "intervalos nubosos tendiendo a nuboso. En el interior, probables precipitaciones y tormentas ocasionales durante la segunda mitad del día, sin descartarlas de forma más dispersa en el litoral".

En el 'Cap i Casal' podrían empezar a caer las primeras gotas, que serán mucho más probables en puntos de la provincia como Requena (un 90 %) o en otros municipios del interior de la provincia.

El tiempo en Valencia ciudad, según el pronóstico de la Aemet, para los próximos días.

Para el día siguiente, sábado 19 de septiembre, es cuando se espera lo peor de la borrasca, que podría convertirse en un ciclón tropical en las próximas horas. Esa será la jornada, según la Aemet, en que se dé mayor influencia de la baja sobre la Península Ibérica, "con lluvias, chubascos y tormentas generalizados y abundantes" que "son menos probables en el área mediterránea oriental". Según la previsión del tiempo en Valencia ciudad para el sábado, esa jornada habrá hasta un 80 % de probabilidades de registrar precipitaciones, mientras que en el interior de la provincia la lluvia está prácticamente garantizada.

El domingo 20 de septiembre el tiempo en Valencia comenzará a despejarse, aunque todavía persistirá bastante nubosidad y en muchos municipios del interior de la provincia la probabilidad de recoger algo de agua será aún de hasta el 60 %. En la ciudad de València, la posibilidad de lluvia será del 45 %.

El tiempo en Valencia para el fin de semana anuncia lluvias por la llegada de una borrasca. Foto: F. Calabuig

