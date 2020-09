Las conselleries de Compromís lideran las alegaciones al texto de teletrabajo de Bravo

El nuevo decreto de teletrabajo elaborado por el departamento de Justicia que dirige Gabriela Bravo no ha entusiasmado a las cuatro conselleries de Compromís y este rechazo ha quedado reflejado de forma contundente en las alegaciones presentadas a la norma. El texto, tal como informó este diario, regula en qué condiciones la plantilla puede acogerse al trabajo no presencial tres veces por semana, pero solo contempla el teletrabajo de forma generalizada salvo en casos excepcionales como el estado de alarma por la pandemia. El decreto, que fue distribuido a todas las conselleries y que luego debe negociarse con los sindicatos, ha sido contestado por las conselleries de Compromís que, en esencia, creen que la norma sigue siendo tan restrictiva como la que rige en la actualidad y que no posibilitó que ningún funcionario o funcionaria teletrabajara en la Generalitat. El plazo para presentar alegaciones acababa ayer y decenas de ellas con sello Compromís están ya en la mesa de Función Pública. Según ha sabido este diario, al menos los departamentos de Economía, Educación, Agricultura e Igualdad han expuesto sus pegas en una línea muy similar. Compromís es la parte del Botànic que más ha apretado para que el personal funcionario siga mayoritariamente teletrabajando como lo hizo durante el confinamiento al entender que la alarma sanitaria continúa y que es la forma de evitar contagios y garantizar la continuidad del servicio.

El departamento de Bravo paró los planes de estas conselleries para continuar con el teletrabajo pese al acuerdo del Consell que estableció tras el fin del estado de alarma el regreso presencial del cien por cien de la plantilla. A cambio ofreció un nuevo decreto para a superar los obstáculos de la actual regulación. Sin embargo, a Compromís le parece insuficiente ya que cree que es igual de restrictiva que antes y que sólo abre la mano en caso de situaciones excepcionales. Estos departamentos creen que Función Pública se excede en sus competencias y reclaman más margen de maniobra para decidir qué puestos pueden o no teletrabajar. Al tratarse de diferencias de criterios de fondo, será complicado que Justicia incorpore estas alegaciones ya que en la práctica son una enmienda a la totalidad al texto. Entre otras cuestiones , piden que el teletrabajo pueda extenderse a cuatro días a la semana. Fuentes de la Conselleria de Justicia indicaron que otros departamentos distintos a Compromís (sin especificar cuáles) también han presentado sus propuestas y que cuando se revisen se decidirá cuáles se aceptan. Este asunto afecta de lleno a la plantilla por lo que es de suponer que la cifra de alegaciones podría ser elevada.