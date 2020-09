Decenas de alumnos confinados en Benidorm, Elx, Alicante y El Pinós

«Les comunico que se ha confirmado un caso de covid-19 en el aula a la que asiste su hijo/a...». Familias de Elx, Alicante, El Pinós y Benidorm recibieron el martes el consabido comunicado de Salud Pública instando al confinamiento de sus hijos. Los nuevos casos confirmados de coronavirus en centros escolares de la Comunitat han confinado un aula de 1º de Primaria en Salesianos de Alicante y otra de segundo curso de Primaria en el colegio público Blasco Ibáñez de Elx. A estos hay que sumar la profesora y los alumnos de 4º de Primaria del colegio San Antón de El Pinós, todos confinados; mientras, en Benidorm, son cuatro clases: los niños de una clase de 5° de primaria del colegio Puig Campana permanecen en cuarentena desde el martes. Situación similar viven los alumnos de un par de aulas del Mestre Gaspar López.

Por último, también se notificó a los padres del 2° C del CEIP Sierra Helada benidormí, que sus hijos tendrían que pasar 14 días en casa por un caso covid-19 confirmado. Los últimos alumnos confinados se suman a los más de 300 que están guardando cuarentena a consecuencia de los casos positivos acreditados en más de una docena de colegios de Alicante, incluida la Escuela Infantil El Principito de Monforte del Cid al completo, donde ni siquiera han llegado a iniciar el curso. La veintena de alumnos del centro ilicitano están en cuarentena desde el lunes, tras la confirmación del caso positivo de una alumna. Es el primer grupo burbuja que se aísla en El x, ya que el positivo del Instituto Carrús, en la misma localidad, no obligó al confinamiento de ninguna aula al no tratarse de un grupo de convivencia estable. Desde que arrancó el curso un total de cuatro grupos de colegios e institutos de Elx han tenido que ser aislados por contagios de covid.