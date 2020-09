Sanitat cierra el Centro de Día de Carlet y restringe visitas en los geriátricos

La Conselleria de Sanitat i Salut Pública decretó ayer el cierre del Centro de Día de Carlet durante diez días. Las autoridades sanitarias han confirmado al consistorio que la localidad acumula un centenar de casos activos de coronavirus desde el 2 de septiembre hasta el 15 de septiembre, por lo que ha optado por esta medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad entre los grupos de población considerados de riesgo. También se han restringido las visitas y las salidas de las dos residencias. Asimismo, no se descartan otras medidas restrictivas si la situación no mejora en los próximos días. El municipio de la Ribera se ha situado, en este mes, como uno de los que más casos ha registrado en la comarca, hasta alcanzar esta semana el centenar de casos activos. Una cifra que duplica los positivos que Salut Pública comunicó al ayuntamiento hace ahora una semana, con 42. Desde ayer se ponen en marcha las primeras medidas restrictivas para proteger al sector más vulnerable de la sociedad: los mayores. Por un lado, Salut Pública ha ordenado el cierre del Centro de Día de Carlet, medida que se mantendrá activa, al menos, diez días. Pasado dicho periodo preventivo, serán las autoridades sanitarias las que evalúen la situación y decidan si se reabre o no. Paralelamente, se han suspendido las visitas y las salidas de la residencia La Llum y el macrogeriátrico, el más grande de la Comunitat Valenciana, durante los próximos quince días. El área sanitaria del Consell también trasladó al ayuntamiento que, en el caso de que no se frene la escalada de contagios, «se tendrán que tomar medidas más restrictivas, como se ha hecho en otras poblaciones».

Fuentes del comité de empresa explicaron que el Ivass aprovechará el cierre preventivo del Centro de Día de Carlet para enviar al personal como refuerzo a otras residencias, como la Carmen Picó de Alzira de personas discapacitadas, donde se han detectado una treintena de contagios, entre trabajadores y usuarios. Ayer se dio el alta a cuatro de las ocho personas que fueron ingresadas. La alcaldesa de Carlet, Maria Josep Ortega, teorizó sobre el posible origen de tantos positivos y alabó la labor de las autoridades sanitarias: «Es cierto que estamos en época de volver de vacaciones, aunque no se hayan celebrado las fiestas patronales se han realizado reuniones sociales y familiares, que están detrás de la mayoría de contagios, pero lo importante es que sanitariamente se está actuando muy bien. Los rastreos son perfectos y se están cortando las cadenas de contagios». La complicada situación sanitaria también ha obligado a cerrar un aula de primero de Primaria del colegio público Sant Bernat tras detectarse un caso positivo, según confirmó el consistorio. Ortega explicó que en el sector educativo «los protocolos funcionan, pero son cambiantes, en base al antiguo no se habría confinado el aula». El consistorio reforzará la desinfección de los espacios e instalaciones públicas. Asimismo reclamará una mayor vigilancia a las fuerzas de seguridad, tanto Policía Local como Guardia Civil, para garantizar que se cumplen las normas sanitarias al detectar personas que se han saltado las cuarentenas preventivas.