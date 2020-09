Marzà recuerda a Sanidad la importancia de agilizar las PCR en los colegios

El conseller de Educación, Vicent Marzà, pidió ayer a Sanidad que haga las PCR a los casos sospechosos en colegios «lo más rápido posible para tranquilizar a la gente». «Es lo que hemos puesto siempre encima de la mesa y a lo que Sanidad se ha comprometido», apuntó Marzà, quien también consideró que es «bueno que se hagan cuantas más pruebas», mejor, aunque esta es una cuestión que siempre decide Salud Pública y no es competencia de Educación. El conseller pronunció estas palabras en un desayuno de la Agencia EFE celebrado ayer en València, en el que afirmó estar «seguro» que desde la Conselleria de Sanidad «arbitrarán los mecanismos para que sea lo más rápido posible». De esta manera, reiteró lo dicho pocos días antes del inicio de curso, cuando tanto Marzà como el presidente Ximo Puig ya afirmaron que existía el compromiso de Sanidad de realizar sin demora las PCR de posibles casos de covid-19 provenientes de los centros educativos. Ahora, el conseller recuerda al departamento que dirige la consellera Ana Barceló la importancia de saber cuanto antes los resultados de las pruebas a docentes y alumnado, ante el aumento de la presión que está viviendo la Atención Primaria y los laboratorios por la creciente propagación del virus, que todo apunta que seguirá extendiéndose en otoño. «Es momento de que cada uno haga su parte», dijo el conseller. Asimismo, las palabras de Marzà llegan la misma semana en la que se ha matizado la guía de gestión de casos realizada por Educación y Sanidad y dirigida a los centros preuniversitarios. En ella ahora se apunta que un grupo burbuja (o los contactos estrechos en el caso de los más mayores, que mantienen distancia en clase) solo deberán ponerse en cuarentena cuando se confirme el positivo de uno de sus compañeros, no mientras se espera el resultado de la PCR; un motivo más para que este llegue en el menor tiempo posible y que no haya incertidumbre en las aulas. En concreto, el texto indica: «El aislamiento de los contactos estrechos en el ámbito educativo (tanto alumnado como personal) se realizará solo tras la confirmación del caso. No está indicado el aislamiento preventivo de las personas que integran el grupo de convivencia estable del caso hasta su confirmación», así como tampoco para las personas convivientes.

Por su parte, la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, reiteró ayer que los departamentos de salud ya tienen «orden» de que todas las PCR «que provengan del sistema educativo tengan preferencia y se les trate con celeridad» en el circuito «habitual» a través de la Atención Primaria, ya que «importa el tiempo para poder reaccionar cuanto antes y confinar a los contactos estrechos». De hecho, también se han habilitado otro tipo de mecanismos de acción rápida que se pondrán en marcha en situaciones de contagios masivos. De esta forma, al igual que se hizo este verano en brotes importantes como en las discotecas de Peñíscola o València, los departamentos de salud «pueden organizar la instalación de carpas o desplazar equipos para hacer más rápida la toma de muestras», situación que en el ámbito educativo no se ha dado. Además, según la secretaria autonómica, los departamentos de salud tienen recursos suficientes para que el resultado de estas pruebas no se demore en laboratorio, ya que si se requiriera ser más rápidos en un departamento en concreto «que tuviera un número de casos ya alto y tuviera un ritmo de trabajo importante, se han establecido mecanismos para derivar esas pruebas a un circuito alternativo en los laboratorios que están capacitados ya para hacer PCR», en algunas universidades o centros de investigación como el Príncipe Felipe o Fisabio.

Junto a esto, aún existiría una tercera opción que validó Sanidad hace solo unos días: recurrir a laboratorios privados. La conselleria aprobó un expediente de emergencia que autoriza a los departamentos derivar pruebas a la privada cuando por falta de material, problemas con los equipos o saturación por acumulación de casos, no sea posible mantener el ritmo. Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad recomienda que los resultados de las pruebas PCR deberían estar disponibles en un plazo de 24/48 horas pero, actualmente en la C. Valenciana, el tiempo medio de respuesta es de cuatro días desde que se tienen síntomas hasta que se llega al diagnóstico, aunque pueden llegar a ser una semana. Este retraso está entorpeciendo el rastreo efectivo de casos secundarios y empeorando el control de esta segunda ola de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2. En el caso de las PCR masivas, según el conseller, Sanidad piensa que pude ser «contraproducente», ya que estas pruebas, además de ser «una foto del momento», son también «una foto borrosa» en el caso de los asintomáticos porque «no se detectan bien», al tener menos carga viral.

Tres centros prueban pùlseras que cambian de color con la fiebre

Al control de temperatura en casa y a los termómetros en las aulas se le puede añadir un nuevo elemento que ayude a alertar subidas de fiebre en el alumnado valenciano. La Conselleria de Educación trabaja en un proyecto piloto en centros educativos para evaluar el funcionamiento de unas pulseras térmicas que cambian de color con la fiebre y si estas pueden ayudar a los profesores en la detección de síntomas de coronavirus. Así, en esta iniciativa «única en España» participarán 500 alumnos de 1º y 2º de Primaria y de primero y segundo de la ESO de tres centros de Alicante, Castelló y València en la que probarán las pulseras durante dos semanas de forma voluntaria, con el consentimiento y colaboración de sus familias. Las décimas, esos pequeños puntos por encima de los 37 grados que hasta ahora era tratados como un preludio de posible fiebre, son a día de hoy un aviso de posibles rastros de coronavirus, aunque hay que recordar que no sólo la fiebre es síntoma coronavírico y que no todos los casos de covid-19 desarrollan subidas de temperatura.

Más allá de ello, el objetivo de estas pulseras es acompañar, como una medida más, la detección de posibles síntomas vinculados a la covid-19 y avisar las autoridades sanitarias para que establezcan los dispositivos de detección y actuación. La prenda está realizada a partir de un tejido térmico diseñado por la empresa de estampación textil Colorprint Fashion, radicada en Muro d´Alcoi, la misma que realizó un proyecto similar con mascarillas. Este tejido se activa con el aumento de la temperatura corporal, tras lo que cambia a color blanco aproximadamente a una temperatura de 37,5 grados. Está homologado para su uso por el Instituto Tecnológico del Textil (Aitex), que certifica su efectividad frente a la prevención de la covid-19. Las pulseras se pueden lavar sin que se pierda ni afecte a las propiedades del tejido.