La C. Valenciana cierra su tercera semana seguida con 4.000 contagios

La Comunitat Valenciana cerró ayer su tercera semana consecutiva registrando cerca de 4.000 nuevos positivos por coronavirus. Las cifras de nuevos contagios que se dan a diario pueden ser engañosas, y apuntar falsamente a que la propagación del coronavirus podría estar remitiendo. La comparación por semanas, sin embargo, permite hacer una lectura diferente: puede que el retraso en la realización de pruebas PCR haga que algunos días bajen los casos pero, a la postre, la circulación del virus no está remitiendo en la Comunitat Valenciana y todo pese a que desde hace un mes el ocio nocturno está cerrado en las tres provincias y los bares tienen toque de queda. Las cifras de nuevos contagios por municipios que ayer actualizó la Conselleria de Sanidad completaban la semana: de martes a jueves se notificaron 2.137 casos positivos en tres días, la cifra más alta de todo el verano. Sumada a los nuevos casos notificados del viernes 11 de septiembre al lunes 14 (1.797), de viernes a jueves ha habido 3.934 nuevos contagiados. Una semana antes en las mismas fecha hubo 3.915 y la semana anterior 3.995. Con estos mimbres no sería de extrañar que la Conselleria de Sanidad se planteara mantener o incluso endurecer las medidas restrictivas que aún están en vigor y que, por ahora, no han demostrado ser demasiado eficaces sobre todo para contener esos contagios sociales en reuniones familiares o de amigos que es donde se están produciendo, principalmente, los nuevos brotes.

En los últimos tres días, el virus ha estado activo en 199 municipios y, principalmente, en las tres capitales de provincia -con Valencia a la cabeza con 371 contagios, 193 en Alicante y 131 en la ciudad de Castelló-. Hay también varios municipios alicantinos, como pasó durante el fin de semana, con serios problemas para atajar la transmisión: Benidorm suma 101 nuevos casos en solo tres días, 80 suman en Elx y otros 60 en Villena. Al séptimo lugar por número de nuevos casos escala la población de Carlet, en la Ribera, con 50 casos notificados de los 131 nuevos que tiene confirmados el ayuntamiento. Desde el viernes se han detectado ya 67 y son 80 en los últimos 14 días. El ayuntamiento ya está tomando medidas, dentro de sus posibilidades, para intentar que este aumento de casos no desemboque en un confinamiento como el de Benigànim, que acabará tras tres semanas el próximo lunes a medianoche. Ayer, por ejemplo, Sanidad hacía públicos otros siete brotes en el municipio con 46 personas relacionadas, todos de origen social. Aunque València sigue, como todas las semanas, encabezando el podio de las ciudades con más contagios al ser la más poblada, sí es cierto que en estos últimos tres días el número de nuevos positivos se ha ralentizado con 371 casos, cuando ha llegado a tener 542 en tres días.

Precisamente ayer un informe dirigido desde Global Omnium al Ayuntamiento de València destacaba que, según las muestras que se recogen en las aguas residuales para hacer un seguimiento del coronavirus, todos los sectores de la capital tenían altas concentraciones de restos del virus y que, estas se había recrudecido, de hecho, en los últimos diez días, del 6 al 16 de septiembre. Así, según este informe, las concentraciones de «restos genómicos» del virus «se incrementan notablemente a partir del 21 de julio y tienen una tendencia alcista» de ahí que se concluya que es «bastante probable que el número de infectados esté en aumento», algo que utilizó la edil del PP, María José Catalá para atacar al equipo de gobierno asegurando que encubrían datos «preocupantes». Cabe recordar que la colaboración que está llevando a cabo el consistorio del cap i casal con Global Omnium para detectar el virus en el agua residual sirve como aviso y que las analíticas hay que leerlas a futuro. Desde el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, advirtieron de que las previsiones del informe no tenían por qué traducirse, sin embargo, en más contagios en el cap i casal porque no se había hecho una lectura «correcta» del informe. Según la edil de Transparencia, Elisa Valía, el informe no discriminaba la lectura de presencia del virus sector por sector e incluía el número 11 «que corresponde a la entrada del colector metropolitano que transporta aguas residuales de otros municipios y que atraviesa la ciudad» y que «distorsiona» los datos. Restando en los últimos días los resultados de este punto, «desde la semana del 21 al 26 de agosto se ha ido reduciendo la presencia» de virus y la tendencia «es descendente» en València. Según los datos facilitados por Valía, las cifras en las últimas lecturas se mantienen altas, aunque no suben y es el sector 11 el gran «distorsionador», lo que apunta a una alta circulación del SARS-CoV-2 en el área metropolitana que aún tendría que traducirse en cifras oficiales de nuevos positivos detectados. Por otra parte, Sanidad notificó ayer otros 540 nuevos contagios y 777 nuevas altas., además de dos fallecidos, uno de ellos residente en un centro sociosanitario. Los pacientes hospitalizados se mantienen con 484 ingresados, 68 de ellos en UCI.