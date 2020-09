Los médicos de Primaria amagan con la huelga si Sanidad no evita el colapso

Los médicos de Atención?Primaria están dispuestos a convocar una huelga si la Conselleria de Sanidad no atiende a las demandas que llevan realizando desde hace semanas para solucionar el colapso que se vive en los centros de salud tras haber asumido también el rastreo de contactos de coronavirus. Bajo el lema «Así no podemos seguir», el Foro de Médicos de Atención?Primaria de la Comunitat Valenciana acordó ayer las medidas de presión que piensan llevar adelante si la Conselleria de Sanidad no reacciona. Tienen un plazo para ponerlas en marcha y expira el próximo viernes 25 de septiembre, 15 días después de la reunión que mantuvieron con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que pidió expresamente un par de semanas para estudiar ciertas acciones que el Foro le puso sobre la mesa como pagar horas extra por la tarde para descongestionar las agendas de la mañana. El que se pongan en marcha estas «peonadas», sin embargo, no será suficiente para el Foro de Médicos que ayer decidió ir a máximos o, sino, tomar medidas de presión. «No queremos rebajas ni que nos callen la boca con el pago de unas horas extra por la tarde porque no se trata de dinero sino de poder atender bien a los pacientes y para eso hay que hacer más como reforzar mostradores o los teléfonos y que la retirada de burocracia sea real», recordaba ayer la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina. Junto a la huelga, desde el foro preparan otras medidas de presión como notificar, incluso judicialmente, las horas de más que se hacen«a diario».