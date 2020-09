Tormentas para cerrar uno de los veranos más cálidos

La Comunitat Valenciana ha vivido un verano climatológico «muy cálido» con una temperatura media de 23,6 grados, aunque sin períodos de calor extremo y una precipitación acumulada próxima al promedio, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media ha sido 23,6 grados, que es 0,6 grados más alta que la del promedio normal (23,0º) y, en comparación con la serie de temperatura media del periodo de 30 años 1981-2010, queda calificado como un verano «muy cálido», el décimo más cálido desde 1950. Entre los diez periodos estivales más cálidos, seis se corresponden a la década actual y 2003 es el más cálido desde que hay registros. A pesar del carácter muy cálido, no se ha producido uno de esos episodios de calor extremo que afectan a todo el territorio. En las capitales sólo se superaron los 35 ºC en Castelló (35,1 ºC el 23 de julio), mientras que en Alicante la máxima fue de 34,7 el 17 de agosto y en València, 34,6 el 12 de agosto. Así, durante el trimestre se identificaron dos episodios prolongados de temperaturas persistentemente altas, uno entre el 21 de junio y el 11 de julio, y el segundo entre el 23 de julio y el 28 de agosto, pero no hubo un episodio generalizado de calor que afectara a todo el territorio relacionado con viento de poniente. La recta final del verano estuvo protagonizada ayer por tormentas breves e intensas, que dejaron casi 25 l/m2 en Utiel y rachas de 67 km/h. Las tormentas que fueron barriendo, durante la tarde, la provincia de Valencia de oeste a este llegaron a tener intensidad fuerte en la comarca de la Plana de Utiel-Requena, con rachas de viento de 67 km/h y precipitaciones acumuladas de 24,6 litros por metro cuadrado en Utiel. Según los datos de Aemet, las tormentas fueron «breves pero intensas» y entraron desde Castilla-La Mancha. Otros registros pluviométricos destacados fueron los 22,4 l/m2 de Castelló, los 10 de Buñol, los 9,6 de Jalance y los 9,2 de Bicorp. En cuanto al fuerte viento, por detrás de Utiel se situaron Barx y Castelló-Almassora, con rachas de hasta 53 km/h, y Pego y Villena, de 49 km/h. Y las temperaturas máximas de la jornada bajaron de forma generalizada en toda la Comunitat: el valor más alto estuvo en Miramar, con 27,5 grados, seguido por los 26,9 de Pego, los 26,5 de Xàbia y Barx y los 26,2 de Polinyà del Xúquer. Castelló llegó a 25,2 de máxima, València a 25,5 y Alicante a 25,1 grados, mientras que el valor más bajo se localizaron en Castellfort, que no pasó de los 17,4 grados.