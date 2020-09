Aglomeraciones a la entrada de las oposiciones de FGV en València

Más de 2.000 aspirantes, en concreto 2.203, han realizado este domingo en València y Alicante las pruebas de las ofertas de empleo público de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, así como para la constitución de nuevas bolsas de empleo temporal.

Las pruebas comenzaron las 9.00 horas en Feria Valencia y en la Universitat d'Alacant, y pese a que la empresa pública explico que los exámenes contarían "con todas las medidas sanitarias y de seguridad para que las pruebas transcurran con todas las garantías para los y las participantes, empezando por una entrada escalonada a las instalaciones, cada quince minutos en València, y cada veinte en Alicante", imágenes captadas por este diario muestran ciertas aglomeraciones a la entrada del recinto ferial de Paterna para tomarse la temperatura.

Las distancias de seguridad no se han respetado entre los opositores que esperaban a las puertas de la feria. Hasta que no han accedido al recinto no se han separado y garantizado así el metro y medio entre personas, como después también ha quedado patente en la misma prueba.

Las personas participantes en las pruebas han llevado la mascarilla higiénica o quirúrgica en todo momento y sus propios geles hidroalcohólicos, aunque la misma empresa ha facilitado la desinfección en cada puerta de entrada.

La organización de las pruebas ha contado con un equipo médico y una ambulancia para resolver cualquier duda o contingencia.

Tanto en Feria Valencia como en la Universitat d'Alacant los accesos y salidas han estado señalizados, los ascensores solo se podrán utilizar por personas de movilidad reducida y se ha dispuesto una distancia de 1,50 metros entre mesa y mesa de las personas examinadas, cuando en las pruebas de este tipo se estipula una separación de 75 centímetros.

Al concluir cada prueba, de 120 minutos de duración (30 minutos del temario común y 90 del específico del puesto al que se presenta), las personas aspirantes levantaban la mano para que se pudiera gestionar su salida de manera ordenada e individualizada.