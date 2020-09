CC OO se descuelga y planta a Compromís en el teletrabajo

Nuevo capítulo en la disputa por regular el teletrabajo de los funcionarios: Comisiones Obreras no asistirá a la reunión convocada por Compromís con los sindicatos para conocer su visión sobre el contenido del decreto de teletrabajo de la Conselleria de Justicia que ha soliviantado a Compromís. Para CC OO, esta reunión tiene un cariz «partidista» y es «totalmente inaceptable» que una parte del Consell «se dedique a presionar a la otra», en referencia a la pugna entre la coalición valencianista y el PSPV. «Es un pulso que para CC OO no tiene ningún sentido, más allá de la lucha, legítima, partidista, pero que no nos incumbe», dice el comunicado. Por ello, declinan la invitación de la coordinadora del Bloc y coportavoz de Compromís, Águeda Micó, a participar en un encuentro donde asistirían, según indicó, cargos orgánicos e institucionales. El sindicato alega que en un primer momento sí aceptó acudir a la cita. Sin embargo, presentaron al partido otras dos cuestiones que estaban interesados en tratar además del decreto del teletrabajo. Por un lado, la regulación de las personas becarias en la Generalitat y, por otro, las posibles enmiendas a la Ley de Función Pública. En el comunicado, el sindicato cree que esta reunión se ha mediatizado por la pugna entre ambos partidos y sus conselleries. Además, emplazan a que la negociación sobre las condiciones del teletrabajo del personal de la Generalitat se aborde en el lugar correspondiente, «que no es otro que la Mesa Sectorial de Función Pública y la CIVE y, a ser posible, con una única voz del Gobierno valenciano», señalan. La convocatoria de estas reuniones con los sindicatos supone un desafío por parte de Compromís al departamento de Gabriela Bravo, a quien corresponde formalmente la negociación con los sindicatos de este decreto.