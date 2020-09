El inicio de las restricciones en Madrid bloquea un viaje de mayores desde Fuenlabrada a Benidorm

La Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada (Acumafu) ha bloqueado «de forma preventiva» el viaje de ocho parejas de vecinos del municipio madrileño a Benidorm, ante el inicio de las restricciones impuestas desde el lunes en la Comunidad de Madrid por la pandemia del coronavirus. Estaba previsto que viajaran en el autobús fletado por Acumafu, el tercero hacia Benidorm, con viajeros de la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Catilla-La Mancha, así como Córdoba, Málaga y Cuenca, donde los rebrotes de Covid no son tan preocupantes, según ha indicado el presidente de la asociación, Marceló Cornellá. Ha explicado que las ocho parejas podrán viajar en el próximo autobús, con capacidad para 52 personas y que está previsto que salga de Fuenlabrada el próximo jueves, día 24 de septiembre, siempre que cumplan con todos los protocolos de seguridad exigidos por las autoridades sanitarias. «El sentido común debe prevalecer ante situaciones de riesgo y por ello se actúa de manera preventiva», añadió ayer Cornellá, que indicó que habrá pasado el tiempo suficiente en caso de estar contagiados para manifestar síntomas y se les tomará la temperatura y, «en caso de duda, no irán». Cornellá puntualizó que algunos de los usuarios de esta tercera tanda de visitantes se trasladarán «en su coche particular», otros ya están y otros llegarán el lunes, aunque está previsto que el grueso de la expedición llegue al hotel Alameda de la capital de la Costa Blanca entre las 12.00 y las 13.00 horas. El presidente de Acumafu aseguró también que una vez en destino, todos los pasajeros «recibirán un lote de mascarillas suficiente para usar dos diarias», acompañadas de «un frasco de gel hidroalcohólico, para que no tengan que depender del que puedan encontrar en los establecimientos que visiten». En cuanto a las actividades programadas en Benidorm, Cornellá avanzó que «la mayoría de los mayores tienen ganas de playa y de recorrer las tiendas de Benidorm», por lo que, dijo, «no es probable que se organicen excursiones a localidades vecinas».