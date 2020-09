Segundo sábado sin fallecidos y los positivos se estabilizan con 582 casos

La Comunitat Valenciana registró ayer un leve incremento respecto a la jornada anterior en el número de positivos por covid-19 que reporta la Conselleria de Sanidad. Frente a los 540 nuevos casos positivos y 777 altas contabilizados en la jornada del viernes, en la actualización de ayer se añadieron 582 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 34.995 personas. Por provincias, la distribución es de 52 en Castelló (3.826 en total); 240 en Alicante (11.407 en total), y 263 en la provincia de Valencia (19.731 en total). Por otro lado, hay que contabilizar 27 casos no asignados a ninguna provincia que se suman a los cuatro anteriores. Como ocurrió el sábado anterior, en su información de ayer la Conselleria de Sanidad no reportaba ningún fallecido por el virus, frente a los dos fallecimientos contabilizados el viernes. Así, el total de defunciones es de 1.584 personas: 234 en la provincia de Castelló, 545 en la de Alicante y 805 en la de Valencia. La información que proporciona Sanidad los sábados es sensiblemente menos detallada que la que ofrece de lunes a viernes. No incluye casos activos, número de PCR efectuadas desde la última actualización, ingresos hospitalarios en planta y en cuidados intensivos y tampoco desgrana la evolución de las residencias de mayores. Sí que recoge, sin embargo, los nuevos brotes detectados en la Comunitat Valenciana.

Así, reporta 15 nuevos brotes en las últimas 24 horas. El mayor de ellos corresponde a Almussafes, con 16 casos de origen social. Tal como ya informó hace dos días este periódico en su edición de la Ribera, la aparición de este brote ha obligado al ayuntamiento a tomar medidas como el cierre de los parques de juegos infantiles, los dos campos de fútbol, el polideportivo, el pabellón deportivo, la biblioteca o la casa de la cultura. Según ha explicado el alcalde de Almussafes, Toni González, el origen del brote está en un encuentro entre amigos, uno de los cuales estaba afectado sin saberlo por la covid-19. La infección se transmitió a seis personas más y desde ellas a otras 9. Según el alcalde, solo una de estas personas ha presentado síntomas de la enfermedad y ninguna ha tenido que ser hospitalizado. González aseguró ayer, además, que en los últimos días se han realizado más de 200 pruebas PCR a los contactos cercanos de los positivos. «Entre el viernes y el sábado no se ha dado ya ningún positivo, por lo que tenemos la esperanza de que el brote se haya controlado», indicó el primer edil. Además del caso de Almussafes, en las últimas 24 horas también se han detectado focos de coronavirus en Catral (tres casos de origen social), Benejúzar (cuatro casos también de origen social), Moixent (siete casos de origen social), Onil (tres casos de origen social), Daimuz (cuatro casos de origen social), Oliva (tres casos de origen laboral), Cullera (cinco casos de orgen social) y Benidorm (cuatro casos de origen laboral). Desde la actualización del viernes en València se han registrado tres focos de origen social de cinco, tres y tres casos cada uno. Y en Castelló, otros tres focos, dos de origen laboral de 3 y 7 casos y uno de origen social de tres.