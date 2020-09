Acelerón a las leyes "verdes" y reforma electoral dominan la hoja de ruta del tripartito

Cuando concluya el debate de Política General, que ocupará la actividad parlamentaria de esta semana, el Botànic se ha propuesto priorizar un calendario legislativo en el que destaca el impulso a leyes medioambientales que quedaron en la recámara la pasada legislatura. También pretenden los partidos del tripartito valenciano dar el impulso definitivo a reformas normativas cuya elaboración se demoró por fricciones entre los socios en el Consell, como la Función Pública valenciana, o no lograron apoyo suficiente en el primer Botànic, como la reforma electoral. Aunque políticamente la gestión de la pandemia es el gran reto al que el gobierno valenciano se va a enfrentar en los próximos meses y los partidos que sustentan al Consell tendrán que darle cobertura desde el parlamento, la agenda legislativa tiene una serie de prioridades para el Botànic. El PSPV apunta a retomar leyes que estaban comprometidas en la anterior legislatura y que ahora pueden encontrar su momento, como es el caso de la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular, la Ley de Minas o la mencionada de Función Pública. Compromís destaca la necesidad de priorizar la Ley Electoral para hacerla más democrática, pero sin olvidar la de Cambio Climático y Transición Ecológica, una norma que el síndic de Compromís, Fran Ferri, considera una de las más destacadas de la actual legislatura.

El grupo Unides Podem se marca como prioridades acelerar en cuestiones relativas a la transición verde de la economía y anuncian su intención de presionar en este nuevo período de sesiones para incluir en la agenda legislativa valenciana la ley de Prevención de Residuos y Economía Circular en la que Unides Podem lleva trabajando desde la legislatura anterior. Para Unides Podem el próximo trimestre va a ser también el momento de impulsar la Ley Electoral Valenciana «para terminar el proceso de democratización institucional iniciado en 2015 con el primer acuerdo del Botànic», señalan. De la hoja de ruta destaca el impulso a leyes medioambientales. La de Cambio Climático y Transición Ecológica es de momento un borrador. Lo presentó la consellera, Mireia Mollà, en mayo. Incluye la llamada «fiscalidad verde», la implantación de impuestos medioambientales que afectarían, por ejemplo, a nuevas matriculaciones de vehículos de combustión interna a partir de 2023; a las emisiones de grandes embarcaciones que pasen por los puertos valencianos o los previstos para zonas de gran afluencia de vehículos combustibles, como los centros comerciales. «Unas reglas generales que se tendrán que definir», según la consellera, pero que de momento ha generado el recelo de las grandes superficies y la patronal del automóvil porque penaliza a los vehículos contaminantes. La norma que prioriza Podemos, la de Prevención de Residuos y Economía Circular, llegó a salir adelante en la comisión de Medio Ambiente de febrero de 2019, pero solo unos días antes de que el presidente Puig disolviera el parlamento y convocara elecciones para el 28 de abril.

La norma incluye el polémico Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que ya generó discrepancias entre los socios en la primera legislatura botánica. El tripartito pactó el año pasado la necesidad de realizar estudios y análisis de viabilidad y oportunidad para los diversos modelos de este sistema por lo que el debate no está cerrado. Otra de las cuestiones relevantes de la ley es la posible obligación al sector de la restauración de ofrecer agua no envasada a los clientes. Con esta hoja de ruta, el tripartito se adentra en el segundo año de la reedición botánica después de un primer ejercicio marcado por la pandemia y en el que la actividad legislativa decayó considerablemente respecto al primer Botànic. En el último año, una de las pocas normas de cierto calado aprobadas fue la Ley del Juego. Hay consenso en el Botànic en que una de las leyes a abordar en el próximo trimestre es la reforma electoral. Los socialistas no la citan como prioritaria, pero Compromís y Unides Podem, sí. Para abordarla se requiere el apoyo de Ciudadanos, que ya ha rebajado sus pretensiones de la pasada legislatura y parece dispuesto a dar el sí. Otra reforma legal que el partido de Toni Cantó tiene interés en negociar es la de la reforma de la ley de creación de Àpunt. La nueva ley Electoral ya quedó en el tintero la pasada legislatura por falta de apoyos, después de que Ciudadanos negara el apoyo en el tramo final de la legislatura. Fuentes del Botànic señalan que presentarán la propuesta después del debate de política general.