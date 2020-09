Bonig dice que el PP llega al debate con un proyecto para superar la crisis de la covid

La portavoz de Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Isabel Bonig, señaló ayer que el PPCV llega al Debate de Política General, que comienza hoy, con «los deberes hechos», después de muchos meses de trabajo «mano a mano con la sociedad» y con un «proyecto económico, social y sanitario responsable para que la Comunitat supere la crisis provocada por la covid». Bonig recordó que, durante estos meses, los populares han mantenido una «lealtad critica» hacia el Consell y «hemos hecho muchas propuestas que no han sido aceptadas por el Botànic», pero que «hoy se han convertido en las principales reivindicaciones de los sectores más golpeados por la covid. Propuestas como la enfermería escolar, los test masivos a los profesionales de residencias, sanitarios y educativos, son propuestas que se han convertido en un clamor en la sociedad». «Esperamos contribuir a sumar nuestras medidas porque queda mucho por hacer, pero depende de si Puig quiere», señaló en la jornada previa al debate. Para Bonig, «es necesario fijarse en la situación sanitaria, educativa y económica, porque si no hay buena gestión sanitaria no habrá una buena situación económica y nunca podremos salir de esta coyuntura. Estas áreas tienen que ir a la par, necesitan de mucho trabajo y responsabilidad y, si ese es el espíritu de Puig, estaremos a su lado». El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, advirtió de que el debate «no es una campaña electoral, es algo mucho más serio, es buscar soluciones a problemas, algo que solo puede hacerse desde la política, con la ayuda de la ciencia, de los economistas, de los técnicos? pero las decisiones se toman en el ámbito político». Así, Mata confió ayer en que «atendamos a lo que la ciudadanía está pidiendo, que demos respuesta a sus problemas, que lleguemos a acuerdos».