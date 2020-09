La C. Valenciana es la tercera con más remanente municipal

Los remanentes de tesorería que tienen buena parte de las entidades locales alcanzó la cifra de 16.727,2 millones de euros en el año 2019. La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con más montantes, con cerca de 1.675 millones de euros depositados en los bancos y 588 millones de saldo no financiero. Estos son los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), realizados a partir de la información presupuestaria de 2019 facilitada por las entidades locales al Ministerio de Hacienda hasta el pasado 31 de agosto. En concreto, el saldo no financiero de las entidades locales es de 4.858 millones de euros, registrando los mayores saldos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (930,3 millones de euros), Andalucía (898 millones), Canarias (676 millones) y Comunitat Valenciana (588 millones). Les siguen las entidades locales de Cataluña (518 millones), Islas Baleares (285 millones), Aragón (227 millones), Castilla y León (198 millones), Galicia (145 millones) y Castilla-La Mancha (130 millones), mientras que La Rioja (16 millones) y Ceuta (14 millones) se quedan a la cola estatal . En cuanto a los remanentes de tesorería que las entidades tienen en los bancos, al no poder haber hecho uso de los mismos, encabezan las mayores cifras las regiones de Cataluña (2.567 millones), Canarias (2.125 millones), Andalucía (1.917 millones), Comunitat Valenciana (1.675 millones) y la Comunidad de Madrid (1.361 millones). A continuación se sitúan los entes locales de Galicia, con 1.283 millones de remanentes, Castilla y León (1.234 millones) y País Vasco (1.196 millones). En última posición está Navarra (98 millones) y Ceuta (16 millones). El Ministerio de Hacienda anunció el pasado lunes que impulsará un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros. Según Gestha, el nuevo real decreto permitirá a los municipios utilizar parte de sus remanentes para compensar el déficit que se va a producir en 2020, y sobre todo en 2021, cuando disminuyan las entregas a cuenta estatales por la caída de la recaudación tributaria que ha provocado la pandemia en este año 2020.