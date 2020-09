Colapso en la atención primaria: "No podemos ver a 80 pacientes al día"

Colapso en la atención primaria: "No podemos ver a 80 pacientes al día"

La palabra «colapso» es la que define ahora mismo la Atención Primaria, un primer escalón de la Sanidad donde los profesionales ven con «preocupación, estrés y daño moral» cómo se retrasan diagnósticos de enfermedades graves que no pueden demorarse. Así lo advirtió ayer la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), María Ángeles Medina, quien avisa de que con la sobrecarga de trabajo que les ha impuesto la pandemia del coronavirus están «perdiendo tiempo para cosas que no deben demorarse». «Llegamos hasta donde llegamos y hacemos lo que podemos con un grado de cumplimiento máximo, pero no podemos ver 80 pacientes en un día», remarcó. A su juicio, cuando finalizó el estado de alarma, durante el cual la población hizo un gran esfuerzo que consiguió doblar la curva de contagios, se produjo una «falsa percepción de la normalidad» y se tomaron decisiones apresuradas. Considera también que la desescalada debía haberse acometido «de manera más lenta». «Fue muy radical: ´¡Todo el mundo fuera, que hay que reactivar la economía!´. Primó la reactivación de la economía por encima de la Sanidad», señaló. Además, la presidenta confesó que los facultativos pensaban que la segunda oleada de la covid-19 iba a empezar en otoño, pero en el mes de julio, cuando se pensaba recuperar las consultas perdidas durante el confinamiento, «empezaron los rebrotes».

«Pensábamos aprovechar el verano para ponernos a ras y empezar en otoño y no hemos tenido el tiempo ni la capacidad porque rápidamente han aparecido los rebrotes,sin los refuerzos ni la dotación necesaria para separar unas tareas de otras», afirma. Reconoció que «nos ha pillado el toro» mientras los médicos actúan como rastreadores. «La palabra que define ahora mismo la Atención Primaria es colapso, y con una preocupación y un nivel de estrés y de daño moral elevadísimo de ver el retraso en los diagnósticos», como los del cáncer, «porque no es lo mismo la detección de un tumor de un centímetro que de cinco, cuando ya ha invadido y el pronóstico se ensombrece muchísimo».