Llanos (Vox) acusa al Consell de "negar la realidad" y pide dimisiones

El coportavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, ha calificado de "despropósito" el discurso del president Ximo Puig en el debate de política general de hoy y ha cuestionado la batería de anuncios de esta mañana "a tantos años vista", que supondrían una inversión 21.000 millones de euros. "El único discurso posible debería haber sido el de asunción de responsabilidades y de reconocimiento de errores", ha dicho el presidente de la formación de ultraderecha, que ha acusado al Consell de "ocultar la verdad" sobre los datos de contagios y fallecimientos y de "negar la realidad" con anterioridad al estado de alarma, así como de "culpabilizar" a los ciudadanos de los últimos brotes y de actuar "con una improvisación continua".

Llanos ha pedido la dimisión de los consellers de Educación, Igualdad y Sanidad después de decir que Mónica Oltra "ha estado desaparecida en los peores momentos", que Ana Barceló "ha estado adecuando cifras de contagios según convenía" y que el departamento de Vicent Marzà "no ha adoptado suficiente medidas de seguridad" y "ha abierto los colegios con gran irresponsabilidad". Igualmente, ha cuestionado la gestión de las residencias y ha asegurado que se ha impedido la hospitalización de determinados mayores en los momentos de mayor colapso.

El coportavoz de Vox ha dicho que los ciudadanos se sienten "completamente desamparados" y ha criticado las reversiones de concesiones sanitarias en manos privadas, acusando al gobierno valenciano de echar mano de "decretazos innecesarios" que, a su juicio, "atentan contra las personas y favorecen que se diluyan dentro de individuos sometidos", tras denunciar que los hosteleros o los autónomos están "al borde de la ruina".

Llanos ha cogido la bandera de las reivindicaciones de los sectores agrícola y ganadero, a tiempo que ha puesto el foco en las subvenciones a la AVL, entidad estatutaria a la que ha acusado de fomentar el pancatalanismo, defendiendo el secesionismo lingüístico. También ha relacionado a los menores no acompañados con actividades delictivas y ha señalado esta cuestión como un "gran conflicto", después de cargar también contra la "ideología de género" porque, a su juicio, "trata de generar una realidad paralela".

A modo de respuesta, el president de la Generalitat ha reprochado a Llanos que no haya planteado ninguna solución a los problemas existentes porque " no hay ninguna propuesta que surja del odio". "No es verdad que hayamos mentido: hemos trasladado siempre lo que nos han referenciado quienes están controlando y dirigiendo la pandemia, que mal que le pese, son quienes tienen la dirección sanitaria y epidemiológica", le ha dicho Puig al jefe de Vox, después de negar tajantemente que haya habido triaje y que se haya impedido la hospitalización de usuarios de las residencias. "Está insultando a los profesionales, las decisiones se toman por razones médicas", le ha espetado al líder ultraderechista.

Uno de los principales choques entre Llanos y Puig se ha producido cuando el primero ha ligado la ley de eutanasia valenciana con la supuesta pretensión del gobierno de querer "deshacerse de personas". El president ha afeado al líder de la ultraderecha sus palabras. "De lo que se trata es de dotar a las personas de seguridad y sentido de la justicia para que puedan morir dignamente", ha recalcado. Puig también defendido la ley de estructuras agrarias aprobada por las Corts para relanzar el sector agrícola y ha acusado al coportavoz de Vox de regar de mentiras su discurso al estilo de la "doctrina Bannon", como cuando ha cifrado en 7.000 euros el coste de los llamados menas. "Hechos reales son que hay 10.000 profesionales sanitarios más trabajando y 4.000 profesores más en los colegios", ha ahondado el jefe del Consell.

Llanos ha hecho hincapié en la okupación como uno de los grandes problemas actuales, a lo que Puig ha replicado con los últimos datos de la memoria del Poder Judicial, que reduce a 37 el número de usurpaciones en la C. Valenciana en el último año. "No solo hay que defender la propiedad privada, sino el derecho a la vivienda", ha dicho el president, que ha terminado recordando que los menas "son niños y niñas".