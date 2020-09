Miles de madrileños protestan contra las medidas en sus barrios

Miles de vecinos de los barrios madrileños afectados por las restricciones de movilidad que entran en vigor este lunes se echaron a la calle el domingo para protestar contra estas nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que consideran «segregatorias». A partir de hoy, los alrededor de 850.000 habitantes de las 37 áreas sanitarias sujetas a las nuevas restricciones no podrán salir de dichas zonas salvo para actividades imprescindibles, como por ejemplo ir a trabajar. Estas 37 zonas básicas de salud (ZBS, definidas por su adscripción a un centro de salud) se reparten por seis distritos del sur de la capital (Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas) y otros siete municipios, la mayoría del sur de la región de Madrid (Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Parla y San Sebastián de los Reyes). En Villa de Vallecas, cientos de personas se congregaron ante la Junta Municipal de Distrito, coreando al ritmo de palmas y tambores consignas como «Ayuso dimisión» o «Sanidad pública». Algunos asistentes también llevaban pancartas con lemas como «más sanidad, menos segregar» o «Aguado, los ciudadanos virus sois vosotros». «Son medidas que llegan mal y tarde, como siempre, y que no son suficientes», señalaba a Efe Alejandro, vecino de la zona afectada al igual que Mónica, quien opina que «si se hubieran tomado unas medidas antes, creo que en todo Madrid estaríamos mejor». A juicio de esta vecina vallecana, «si sigues cogiendo el Metro para ir a trabajar y vas apretado como en una lata de sardinas, entonces los contagios no se van a parar», y además subrayaba: «Tenemos que remar hacia el mismo punto y no solo por barrios, sino todos juntos».

«Para ir a trabajar y servirles en el bar sí vale, pero después tienes que volver por la noche y estar confinados aquí mientras que en otro sitio hacen lo que quieren», protestaba Mariano, que vive justo en el límite de la ZBS de Villa de Vallecas y aún no sabe hasta qué punto le afectarán las restricciones. Su mujer, Mery, lamentó que no se haya hecho un mayor esfuerzo en reforzar el personal sanitario, y advirtió del «señalamiento» que puede producirse contra las personas que viven en las áreas aisladas. «Lo que tendrían que haber hecho es aumentar la sanidad y aumentar el transporte público», se quejaba otra vecina, Sara, mientras que su amiga Irene añadía: «Las medidas se tendrían que haber tomado antes, no las han pensado hasta que la situación les ha superado, y la sanidad lleva desbordada todo el verano y no se ha contratado personal». En Puente de Vallecas, el distrito de Madrid con mayor incidencia del coronavirus y el que más ZBS aisladas (nueve) tendrá a partir del lunes, también hubo una concurrida concentración, en su caso a las puertas de la Asamblea de Madrid. Las protestas se reprodujeron por casi todos los puntos afectados por las restricciones e incluso en áreas colindantes a las confinadas: se convocaron manifestaciones en Villaverde, Carabanchel, Ciudad Lineal, Arganzuela, Getafe, Parla y Fuenlabrada.

La policía comenzará este lunes a hacer controles aleatorios en el perímetro de las 37 zonas afectadas en Madrid por las nuevas medidas de restricción de movilidad pero no será hasta dos días después cuando multe a los infractores de la norma. Los controles aleatorios se realizarán en las calles o salidas de metro de estas áreas con una alta incidencia de contagios y que concentran a más de 855.000 habitantes, quienes no podrán salir más que para cuestiones imprescindibles, como ir a trabajar, acudir la universidad o cuidar a un mayor. Además, la Comunidad proporcionará formularios en su página web para que los ciudadanos afectados puedan justificar sus movimientos y también podrán hacer declaraciones juradas (ellos mismos se autorresponsabilizan de que van a hacer determinada gestión). Este domingo se reunió el Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) para coordinar la aplicación de las nuevas órdenes sanitarias, a la que asistieron entre otros los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia, Enrique López, respectivamente; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la delegada del área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, y varios responsables de los ayuntamientos afectados por las medidas aprobadas por el Gobierno regional. En la ciudad de Madrid, más de doscientos policías locales se moverán por sesenta puntos aleatorios para garantizar el cumplimiento de la norma, según la delegada de Seguridad del Consistorio madrileño, Inmaculada Sanz. Estos agentes se centrarán en tres aspectos: restricciones de movilidad, de actividades como el cumplimiento de horarios y de aforos en comercios y hostelería, y tratar de garantizar que se respetan las cuarentenas por parte de las personas con PCR positivas. Además del trabajo policial, Sanz recalcó que el Ayuntamiento de la ciudad va a «volcar» sus servicios para ayudar a las personas más vulnerables para que puedan cumplir el aislamiento.