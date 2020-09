La oposición ve mitinero el discurso de Puig y el Botànic celebra los anuncios

Los tres partidos de la oposición en la Comunitat Valenciana (PP, Ciudadanos y Vox) han criticado el discurso realizado esta mañana por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de Política General que comienza hoy. La popular, Eva Ortiz, ha asegurado que el discurso ha sido decepcionante porque Puig no vive en la realidad. Ortiz ha criticado que el jefe del Consell no haya concretado las partidas de donde saldrán los fondos para las iniciativas anunciadas. Ha lamentado la portavoz adjunta del PP que Puig no haya dado solución a los MIR y ha dicho que la creación de la figura de un comisionado en Sanidad es un parche.

El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha asegurado que el presidente vive en un Palacio de Cristal ajeno al drama que se vive en la sociedad valenciana y ha mostrado su escepticismo por el "plan Marshall" anunciado que depende del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no es de fiar, ha dicho. Vox ha lamentado la mención del presidente al efecto capitalidad que beneficia a Madrid porque es "absurdo" ya que todos los países tienen capitales y "de alguna forma tendrá que beneficiarse Madrid igual que València que tiene la sede de las administración autonómica".

Fran Ferri, de Compromís, ha destacado que las propuestas del presidente son positivas y ha pedido que los presupuestos del Consell tengan una esencia botánica, dirigida a las personas y a reforzar los servicios públicos y en el que paguen más los que más tienen y sobre todo los que más contaminan, ha dicho en referencia a la necesidad de desarrollar políticas medioambientales.

Naiara Davó, de Unides Podem, ha destacado los anuncios y ha reclamado que tengan continuidad en los presupuestos que tienen que ser botánicos ya que no hay otro camino, porque las políticas neoliberales se han desmotrado fracasadas.

El socialista Manolo Mata ha destacado el discurso y ha pedido a la oposición que haga aportaciones y no destruya.

