Unides Podem advierte a Puig sobre Cs: "No podemos perder lo que hemos avanzado"

"No hay alternativa al Botànic porque el Botànic es el camino". La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha insistido hoy en esta idea para defender ante sus socios la necesidad de cumplir con el "escudo social" y con la hoja de ruta del gobierno valenciano frente al acercamiento del PSPV y Ciudadanos, que ha relacionado con las "presiones" de las élites para "volver atrás" y con las "resistencias al cambio". "Con los partidos de los recortes como socios prioritarios solo conseguiremos enrocar al País Valencià en viejas disputas ya superadas y perder lo que hemos avanzado. PP y CS se han cargado los servicios públicos y no tienen interés en reforzarlos", ha manifestado la líder del partido morado.

Davó ha invitado a las fuerzas de la oposición a "sumarse" al "camino de derechos, justicia social e igualdad" emprendido por el Botànic abriendo los presupuestos de 2021 a sus propuestas, siempre y cuando, eso sí, se priorice el pacto que sustenta al Consell sobre la estrategia valenciana de la recuperación. "Hemos de pasar a la reconstrucicón siguiendo hoja de ruta del Botànic", ha matizado. "No podemos sino alegranos de la derecha botanizada que ha tenido que admitir que solo lo público puede salvarnos. El problema es cuando pasan de palabras a los hechos", ha advertido la síndica de Unides Podem, que ha llamado a sus socios a "continuar avanzando" para consolidar los cimientos que comenzaron a construirse hace cinco años. "Es la hora de estar a la altura de a ciudadanía, haciendo costado al gobierno como herramienta para proteger a las mayorías y generar las mejores condiciones posibles", ha ahondado Davó. hemos de pasar a la reconstrucicón siguiendo hoja de ruta del Botànic,

La líder podemita ha citado la reindustralización inteligente y la transición verde, la recuperación de servicios privatizados y el refuerzo del autogobierno como los tres principales ejes sobre los que ha de pivotar la acción del Botànic. En ese sentido, ha dicho que devolver al sistema público las concesiones de los hospitales de Torrevieja y Dénia es "más prioritario que nunca" y ha señalado como irrenunciable la apuesta por una fiscalidad progresiva, dos de los aspectos en los que más chocan los socios del PSPV en el gobierno con Ciudadanos. "Hemos de avanzar sin titubeos hacia nuevo modelo valenciano. Nos toca poner la sexta marcha, aunque existan resistencias al cambio", ha reiterado Davó.

La portavoz de Unides Podem ha llamado a Puig a elegir entre el camino de Andalucía, Madrid o Murcia o la "transformación de la realidad democrática" en tierra valenciana. "Se habla mucho de Ayuso y poco de Aguado", ha inicado Davó, poniendo como ejemplo de las políticas de la derecha la gestión madrileña para señalar adónde podrían llevar a la Comunitat valenciana unos aliados como Ciudadanos. "Están en contra de todo lo que representa la C. Valencana: de la lengua, del horizonte federal. No creen en el País Valencià ni en su singulairdad territorial. . "No podemos perder lo que hemos avanzado en los últimos años", ha sentenciado.