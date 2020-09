Las condenas a menores por delitos sexuales se disparan un 60 % en un año

Los menores condenados en sentencia firme por delitos sexuales durante el año 2019 en la Comunitat Valenciana se dispararon un 60 % respecto al año anterior, según el informe sobre criminalidad publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento de condenas debido a este tipo de delitos entre adolescentes y jóvenes es una tendencia en España, donde también ha crecido un 28,8 % interanual.

Asimismo, el número de adultos condenados por delitos sexuales aumento un 11,4 %. En toda España se condenó a un total de 416 menores por delitos sexuales, según la clasificación que establece el Código Penal. De esos fallos, 64 se dictaron en la Comunitat Valenciana, un incremento del 60 % respecto a los 40 menores de entre 14 y 17 años que fueron condenados en 2018. El dato da al traste con la reducción lograda en ese 2018 con respecto a 2017, cuando se rebajaron en un 21,5 % las condenas por violencia sexual. Solo Andalucía (con un censo que supera en más 3 millones de habitantes al valenciano), presenta más sentencias firmes por esta causa contra menores (88). Cataluña registra el mismo número que la C. Valenciana, mientras el resto de autonomías se sitúan a una distancia sideral de las tres mencionadas y oscilan entre las 26 del País Vasco hasta una única en Melilla. La dinámica no varía si se analizan los datos que facilita el INE sin tener en cuenta la tipología del delito: la C. Valenciana presenta la segunda mayor cifra de condenados entre menores y la tercera mayor tasa entre adultos.

En lo referido al rango de entre 14 y 17 años, se emitieron 1.934 condenas sobre un total nacional de 14.112. De esas 1.934 „solo por detrás de las 2.975 de Andalucía„, 1.617 se interpusieron contra personas de origen español (83,6 %) y 317 contra personas de origen extranjero. El INE no desgrana la estadística autonómica por género, pero a nivel nacional los menores condenados varones representaron el 79,1 % del frente al 20,9 % de mujeres. En cuanto al total de adultos sentenciados sin tener en cuenta la tipología del delito, en 2019 la Justicia condenó a 286.931 personas en España. De ellas, 37.413 se dieron en la Comunitat Valenciana, dato que sitúa a la autonomía como la cuarta con más condenas en números absolutos por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid. Pero atendiendo al factor poblacional, la Comunitat presenta la tercera mayor tasa de condenados, solo superada por Ceuta y Melilla. En cuanto a número de delitos también es la tercera en términos relativos.