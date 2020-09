ÚLTIMA HORA | Últimas noticias del coronavirus hoy en Valencia y Comunitat Valenciana

La última hora del coronavirus en la Comunitat Valenciana nos lleva hoy, 21 de septiembre, a conocer que la cifra de brotes y contagios sigue en alza y que este fin de semana no se ha registrado ninguna muerte por coronavirus. El balance de casos positivos confirmados por prueba PCR asciende a 582 desde la última actualización y según los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, no deja fallecidos.

En las últimas horas los brotes del virus han dejado en la Comunitat Valenciana 582 casos de coronavirus y 15 brotes (desde la última actualización del sábado), el más numeroso en Almussafes con 16 personas afectadas y de origen social, según los datos aportados por la Conselleria. El balance no deja fallecidos, circunstancia que no se producía desde hace una semana. Y es que, la detección de miles de casos leves que antes no se registraban hace caer también la tasa de letalidad del virus al 0,5 % y solo el 7 % de enfermos de covid-19 de la segunda ola necesita ser hospitalizado. Además como dato positivo, los hospitales valencianos están entre los menos saturados de toda España con un 5 % de sus camas con pacientes de coronavirus. Bien es cierto que han extreman las medidas anticovid en los hospitales por los rebrotes.





Ultimos datos de la pandemia. Balance del coronavirus



Durante estos últimos siete días se han contabilizado 26 muertos por la pandemia. La cifra total de positivos se eleva a 34.995 personas. Por provincias, la distribución es la siguiente: 52 nuevos casos en Castelló (3.826 en total); 240 en Alicante (11.407 en total), y 263 en la provincia de Valencia (19.731 en total). Por otro lado, hay que contabilizar 27 casos no asignados a ninguna provincia que se suman a los cuatro anteriores.





Sigue con Levante-EMV la última hora del coronavirus en Valencia y resto de la Comunitat Valenciana para enterarte al instante de todos los datos del avance de la epidemia: casos de hoy, últimos brotes e incidencia de contagios en los municipios de Valencia, Alicante y Castelló.

