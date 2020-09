Sanidad levanta las medidas anticovid extra que tenía la ciudad de València

A partir de esta medianoche, las medidas anticovid adoptadas en València ciudad serán levantadas. Las reuniones de más de 10 personas entre familia y amigos dejarán de estar prohibidas en la ciudad de València después de que la Conselleria de Sanidad haya decidido levantar después de 42 días las medidas anticovid extraordinarias que pesaban sobre la ciudad.

Aunque sin aportar datos concretos, desde el Consell han justificado que las restricciones se podían anular "tras analizar la incidencia del virus en la capital". De esta forma, y a partir de mañana jueves, esas reuniones de más de 10 personas pasan a no estar prohibidas, aunque sí se recomienda no hacerlas y se sigue aconsejando limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

Además, a partir de mañana, las residencias de ancianos de València podrán volver a recibir visitas -aunque limitadas- y se podrán autorizar también salidas en esots centros sociosanitarios. También queda anulada la orden que limitaba el aforo de las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos de la ciudad al 60 %.

El cierre del ocio nocturno, en vigor



Lo que no va a variar, al menos hasta la semana que viene son el resto de medidas extraordinarias para frenar los contagios que están en vigor en toda la Comunitat Valenciana desde agosto y que mantienen cerrado el ocio nocturno y marcan una hora de cierre para bares y restaurantes. En estas medidas que siguen vigentes, se encuentra la "recomendación" que no "prohibición" de no reunirse más de 10 personas en el ámbito privado, o límites a hacer visitas en las residencias de ancianos, así como no fumar en espacios públicos a menos que haya dos metros de separación, por ejemplo. Esta normativa, que expira el próximo lunes 28 de septiembre y sobre la que podría haber una nueva prórroga, marca también que el aforo máximo de hoteles sean del 75 %.

